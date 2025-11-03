Pan salado de jamón y queso: una versión sin TACC del clásico pan navideño 

En plena temporada de fiestas, una nueva tendencia gastronómica está ganando espacio en las mesas argentinas: el pan salado de jamón y queso, una alternativa original y deliciosa al tradicional pan dulce. Esta receta, además, es sin TACC, ideal para quienes buscan opciones libres de gluten sin renunciar al sabor ni a la tradición.

Cómo hacer pan navideño salado de jamón y queso

Mientras el pan dulce se lleva las miradas por sus frutas abrillantadas y su toque dulce, esta versión salada conquista por su textura esponjosa y su irresistible relleno. El pan salado de jamón y queso combina lo mejor de la panadería casera con ingredientes simples y cotidianos, y se prepara en pocos pasos.

Ingredientes

2 tazas de premezcla sin TACC (apta para pan o pizza)

1 sobre de levadura seca (10 g)

1 cda de azúcar

1 cdita de sal

2 huevos

½ taza de leche tibia

¼ taza de aceite

150 g de jamón cocido picado

150 g de queso en cubos (puede ser mozzarella o tybo)

Preparación paso a paso

Activar la levadura: en un bowl, mezclá la levadura con el azúcar y la leche tibia. Dejá reposar unos minutos hasta que espume.

Preparar la masa: incorporá la premezcla sin TACC, los huevos, el aceite y la sal. Mezclá hasta obtener una masa homogénea.

Agregar el relleno: integrá el jamón y el queso en la masa. Podés hacerlo de manera uniforme o formar un rollo, tipo arrollado salado.

Dejar levar: cubrí con un paño y dejá reposar en un lugar cálido durante 30 a 40 minutos.

Hornear: llevá a horno medio (180 °C) durante 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

El pan salado de jamón y queso es perfecto para la mesa navideña, como entrada o acompañamiento de carnes frías y ensaladas. Además, se conserva muy bien y puede servirse tanto tibio como a temperatura ambiente.

Una receta fácil, rápida y sin TACC, que combina lo mejor de la tradición con un toque moderno y sabroso.