Pan salado de jamón y queso: una versión sin TACC del clásico pan navideño
Una receta fácil, rápida y sin TACC, que combina lo mejor de la tradición con un toque moderno y sabroso.
En plena temporada de fiestas, una nueva tendencia gastronómica está ganando espacio en las mesas argentinas: el pan salado de jamón y queso, una alternativa original y deliciosa al tradicional pan dulce. Esta receta, además, es sin TACC, ideal para quienes buscan opciones libres de gluten sin renunciar al sabor ni a la tradición.
Cómo hacer pan navideño salado de jamón y queso
Mientras el pan dulce se lleva las miradas por sus frutas abrillantadas y su toque dulce, esta versión salada conquista por su textura esponjosa y su irresistible relleno. El pan salado de jamón y queso combina lo mejor de la panadería casera con ingredientes simples y cotidianos, y se prepara en pocos pasos.
Ingredientes
- 2 tazas de premezcla sin TACC (apta para pan o pizza)
- 1 sobre de levadura seca (10 g)
- 1 cda de azúcar
- 1 cdita de sal
- 2 huevos
- ½ taza de leche tibia
- ¼ taza de aceite
- 150 g de jamón cocido picado
- 150 g de queso en cubos (puede ser mozzarella o tybo)
Preparación paso a paso
- Activar la levadura: en un bowl, mezclá la levadura con el azúcar y la leche tibia. Dejá reposar unos minutos hasta que espume.
- Preparar la masa: incorporá la premezcla sin TACC, los huevos, el aceite y la sal. Mezclá hasta obtener una masa homogénea.
- Agregar el relleno: integrá el jamón y el queso en la masa. Podés hacerlo de manera uniforme o formar un rollo, tipo arrollado salado.
- Dejar levar: cubrí con un paño y dejá reposar en un lugar cálido durante 30 a 40 minutos.
- Hornear: llevá a horno medio (180 °C) durante 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
El pan salado de jamón y queso es perfecto para la mesa navideña, como entrada o acompañamiento de carnes frías y ensaladas. Además, se conserva muy bien y puede servirse tanto tibio como a temperatura ambiente.
Una receta fácil, rápida y sin TACC, que combina lo mejor de la tradición con un toque moderno y sabroso.
Comentarios