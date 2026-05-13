Sustentabilidad, identidad y sabor: arrancó la carrera por el corcho de oro del Prix Baron B 2026

Cuisine, el premio que desde 2018 reconoce a los proyectos gastronómicos más destacados de Argentina por su excelencia, visión transformadora y aporte a la cocina nacional. Consolidado como el certamen más prestigioso de la gastronomía argentina, el Prix Baron B – Édition Cuisine busca destacar historias que impulsan nuevas miradas sobre la gastronomía, poniendo en valor el origen de las materias primas, las técnicas aplicadas, el vínculo con el entorno, las comunidades locales y la sustentabilidad.

Un jurado de excelencia



La octava edición contará con un jurado de gran prestigio en la escena local e internacional: Mauro Colagreco volverá a presidir el jurado, acompañado por segundo año consecutivo por Gonzalo Aramburu, y por Dolli Irigoyen y Gabriel Oggero, quienes se incorporan por primera vez al premio en busca de los mejores proyectos.



La combinación de estos cuatro perfiles reúne excelencia, formación, mirada contemporánea y una profunda conexión con la identidad gastronómica argentina. Mauro Colagreco aporta proyección global y excelencia, con su vasta trayectoria y 8 estrellas Michelin entre sus distintos proyectos; Gonzalo Aramburu, el máximo reconocimiento Michelin del país y embajador de Marca País; Dolli Irigoyen, una trayectoria decisiva en la construcción de la cultura gastronómica argentina e Icon Award de The World’s 50 Best Restaurants (2023); y Gabriel Oggero, una de las voces contemporáneas más consistentes en producto y sustentabilidad, también premiado por la Guía Michelin.

Convocatoria, postulación y premio



Cocineros de todo el país podrán postularse al certamen presentando el proyecto, completando un formulario y sumando un video de 2 a 5 minutos donde se muestre y cuente el proyecto integral, además deberán presentar un plato que lo represente, donde al igual que en las últimas ediciones no habrá una proteína que deba ser incluida de manera obligatoria. Este deberá estar maridado con una de las tres variedades de Baron B: Baron B Extra Brut, Baron B Brut Nature o Baron B Brut Rosé.

El ganador recibirá el tradicional corcho bañado en oro tallado por el reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols, una pasantía en Francia en el restaurante Mirazur junto a Mauro Colagreco y un premio económico de $3.000.000. Los otros dos finalistas también recibirán un reconocimiento económico de $1.500.000 y un corcho de plata.

La convocatoria abrió el 6 de mayo y será hasta el 20 de julio, mientras que la final se celebrará el 27 de agosto en el Faena Art Center.

Link de inscripción: https://www.baron-b.com.ar/inscripciones-2026



A lo largo de sus siete ediciones, el Prix Baron B – Édition Cuisine distinguió proyectos que hoy trazan un mapa diverso y federal de la cocina argentina: Proyecto Iberá de Patricia Courtois en Corrientes (2018), Gapasai de Santiago Blondel en Córdoba (2019), El Nuevo Progreso: cocina+arte de María Florencia Rodríguez en Tilcara (2021), Kalma Restó de Jorge Monopoli en Ushuaia (2022), Ánima de Emanuel Yañez Garcia y Florencia Lafalla en Bariloche (2023), Experiencia Cocina Regenerativa Margay Reserva Natural & Lodge de Gunther Moros en Misiones (2024) y Proyecto Pescado en Chapadmalal (2025).

Las voces del jurado

Mauro Colagreco, presidente del jurado: “Presidir este jurado, por octava vez, vuelve a ser una experiencia muy significativa, no solo por la continuidad del premio, sino por la posibilidad de seguir observando cómo evoluciona la gastronomía argentina a lo largo del tiempo. Desde la primera edición, este certamen ha permitido visibilizar proyectos de distintos puntos del país que expresan una relación cada vez más profunda con su entorno, con sus productos y con las comunidades que los hacen posibles”, – comenta y agrega – «para mí, que gran parte de mi trabajo está concentrado fuera de Argentina, este espacio representa una conexión y oportunidad de transformación, energía creativa y voluntad de construir identidad desde lo local».

Mauro Colagreco, presidente del jurado.



Gonzalo Aramburu: “Volver a formar parte de este premio me motiva mucho. En esta edición me interesa encontrar proyectos que vayan un paso más allá en materia de sustentabilidad y respeto por el producto, que lo interpreten con profundidad y precisión. Este premio es una oportunidad para reconocer a quienes están elevando la gastronomía argentina con una mirada contemporánea, sólida y coherente”.

Gabriel Oggero: “Formar parte por primera vez de este jurado es una oportunidad para conocer proyectos que trabajan desde un compromiso real con su entorno y darles el reconocimiento que se merecen. Hoy la cocina exige una mirada más integral, donde el producto, la técnica y la sustentabilidad convivan de manera natural, es por eso que me interesa descubrir propuestas auténticas, que tengan algo para decir y que construyan valor desde el territorio hacia una gastronomía más consciente y representativa”.

Jurado de lujo para esta edición: Gonzalo Aramburu, Dolli Irigoyen y Gabriel Oggero.



Dolli Irigoyen: “Participar de este jurado de excelencia es un honor para mí, ya que este premio pone

en valor algo fundamental: el vínculo entre la cocina, el territorio y la cultura; algo que he llevado adelante desde el inicio de mi carrera. Espero encontrarme con propuestas que transmitan esa identidad con claridad, con sensibilidad y con respeto por el producto y su región, pero también con una mirada que proyecte hacia el futuro”.

La edición 2025



En 2025, en la 7ma edición del certamen, el proyecto ganador fue Proyecto Pescado, una propuesta nacida en Chapadmalal que conquistó al jurado con una mirada integral sobre la cocina de mar, basada en la pesca artesanal, el respeto por el producto y una fuerte conexión con el territorio.

Impulsado por los cocineros Francisco Soldi, Elio Contreras, Facundo Maroñas y el pescador José María Villanueva, el proyecto evolucionó desde encuentros informales entre amigos en 2021 hasta consolidarse en 2023 como una propuesta gastronómica con identidad propia, que hoy se expresa en dos formatos: El Chiringo, un espacio informal junto al mar, y Faro Norte, su versión de fine dining.

Para la final del Prix Baron B – Édition Cuisine 2025 presentaron “Mar y tierra. Invierno en Chapadmalal”, un plato que sintetiza su filosofía a partir del aprovechamiento integral del pescado y el diálogo entre mar y territorio. Tras ser elegidos ganadores, el equipo celebró el reconocimiento como un impulso al trabajo sostenido en torno a la pesca artesanal y la valorización del mar argentino. Como parte del premio, realizarán una pasantía en Mirazur junto a Mauro Colagreco en el mes de junio. La final también contó con proyectos destacados como Hambriento Cocina, de Rosario, y Margot, de Santa Fe, ambos enfocados en la cocina regional y el vínculo con productores locales.