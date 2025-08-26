Tarta de coco y dulce de leche, la criptonita de los más golosos

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- manteca: 150 gr azúcar: 100 gr ralladura de limón: 1 huevo: 1 harina: 250 gr polvo de hornear: 1 cdita. sal fina: 1 pizca PARA EL RELLENO: -- dulce de leche repostero: 400 gr coco rallado: 150 gr crema de leche: 120 gr azúcar: 100 gr huevos: 2

Preparación

Arrancamos con la masa y vamos a batir manteca con azúcar y ralladura de limón. Incorporar el huevo. Tamizar la harina con leudante la sal. Integrar al batido. Enfriar la masa 30 minutos. Estirar de 4 mm de espesor. Forrar un molde de 20 por 30 cm de diámetro o tartera circular. Dejar enfriar por una hora. Hornear, en horno precalentado, a blanco la masa poniéndole papel o film y material de carga (arroz porotos, piedritas) a 180° C por 15 minutos.

En cuanto al relleno, vamos a hidratar el coco con la crema, agregamos el azúcar y los huevos. Debe quedar una pasta húmeda. Podemos perfumar con ralladura de limón.

Para el armado de esta tarta hay que distribuir una capa pareja de dulce de leche sobre la masa ya precocida. Luego volcar la pasta de coco y alisar con una espátula. Hornear a 180° C por 30 a 35 minutos. Dejar enfriar bien antes de cortar en bastones.