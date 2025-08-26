SUSCRIBITE
Tarta de coco y dulce de leche, la criptonita de los más golosos

Solo el maestro pastelero @osvaldo_gross sabe cómo tentarnos a la hora de comer algo dulce.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

manteca: 150 gr

azúcar: 100 gr

ralladura de limón: 1

huevo: 1

harina: 250 gr

polvo de hornear: 1 cdita.

sal fina: 1 pizca

PARA EL RELLENO: --

dulce de leche repostero: 400 gr

coco rallado: 150 gr

crema de leche: 120 gr

azúcar: 100 gr

huevos: 2

Preparación

Arrancamos con la masa y vamos a batir manteca con azúcar y ralladura de limón. Incorporar el huevo. Tamizar la harina con leudante la sal. Integrar al batido. Enfriar la masa 30 minutos. Estirar de 4 mm de espesor. Forrar un molde de 20 por 30 cm de diámetro o tartera circular. Dejar enfriar por una hora. Hornear, en horno precalentado, a blanco la masa poniéndole papel o film y material de carga (arroz porotos, piedritas) a 180° C por 15 minutos.

En cuanto al relleno, vamos a hidratar el coco con la crema, agregamos el azúcar y los huevos. Debe quedar una pasta húmeda. Podemos perfumar con ralladura de limón.

Para el armado de esta tarta hay que distribuir una capa pareja de dulce de leche sobre la masa ya precocida. Luego volcar la pasta de coco y alisar con una espátula. Hornear a 180° C por 30 a 35 minutos. Dejar enfriar bien antes de cortar en bastones.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Pastelería

Tarta
