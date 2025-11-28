Tarteletitas de papa crocantes en pocos minutos

Lista de Ingredientes papas medianas: 6 paltas: 2 tomates cherry: 10 queso untable: c/n albahaca: c/n aceite de oliva: a gusto sal y pimienta: a gusto

Preparación

Arrancamos cocinando las papas en abundante agua y sal. Una vez listas las cortamos por la mitad. En un molde para muffins ponemos las mitades, con piel, y aplastamos con un vaso, acomodamos con una cuchara como para que queden como una canastita. Salpimentamos y llevamos a horno a 200° C hasta que estén doradas.

Para el relleno pisamos las paltas y le agregamos unas cucharadas de queso untable. Condimentamos a gusto. Queda una preparación bien cremosa.

Vuelven las canastitas del horno, son re fáciles de desmoldar. Rellenamos, decoramos con mitades de cherry, albahaca cortada y ralladura de limón. Ahora a disfrutar.