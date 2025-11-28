SUSCRIBITE
20 min
Yo Como

Tarteletitas de papa crocantes en pocos minutos

Quedan bien crujientes por fuera y cremosas por dentro. La sugerencia es de @ailutokman.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

papas medianas: 6

paltas: 2

tomates cherry: 10

queso untable: c/n

albahaca: c/n

aceite de oliva: a gusto

sal y pimienta: a gusto

Preparación

Arrancamos cocinando las papas en abundante agua y sal. Una vez listas las cortamos por la mitad. En un molde para muffins ponemos las mitades, con piel, y aplastamos con un vaso, acomodamos con una cuchara como para que queden como una canastita. Salpimentamos y llevamos a horno a 200° C hasta que estén doradas.

Para el relleno pisamos las paltas y le agregamos unas cucharadas de queso untable. Condimentamos a gusto. Queda una preparación bien cremosa.

Vuelven las canastitas del horno, son re fáciles de desmoldar. Rellenamos, decoramos con mitades de cherry, albahaca cortada y ralladura de limón. Ahora a disfrutar.


Preparación

