Tarteletitas de papa crocantes en pocos minutos
Quedan bien crujientes por fuera y cremosas por dentro. La sugerencia es de @ailutokman.
Tarteletitas de papa crocantes en pocos minutos
Quedan bien crujientes por fuera y cremosas por dentro. La sugerencia es de @ailutokman.
Lista de Ingredientes
papas medianas: 6
paltas: 2
tomates cherry: 10
queso untable: c/n
albahaca: c/n
aceite de oliva: a gusto
sal y pimienta: a gusto
Preparación
Arrancamos cocinando las papas en abundante agua y sal. Una vez listas las cortamos por la mitad. En un molde para muffins ponemos las mitades, con piel, y aplastamos con un vaso, acomodamos con una cuchara como para que queden como una canastita. Salpimentamos y llevamos a horno a 200° C hasta que estén doradas.
Para el relleno pisamos las paltas y le agregamos unas cucharadas de queso untable. Condimentamos a gusto. Queda una preparación bien cremosa.
Vuelven las canastitas del horno, son re fáciles de desmoldar. Rellenamos, decoramos con mitades de cherry, albahaca cortada y ralladura de limón. Ahora a disfrutar.
Comentarios