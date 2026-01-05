20 min
Galletas de avena con solo 3 ingredientes y poco tiempo de elaboración
Esta es una de esas recetas que se piensan y se hacen. La sugerencia es de @blancanutri.
Lista de Ingredientes
bananas pequeñas: 2
copos de avena: 50 gr
pasta de almendras o maní: 3 cdas.
Preparación
Primero vamos a pisar las bananas con un tenedor y vamos a mezclar todos los ingredientes.
Con unas cucharas hacer bolitas con la masa y ponerlas sobre una fuente con papel manteca.
Llevar al horno, precalentado, a 180° C durante 20 minutos y listo.
