Galletas de avena con solo 3 ingredientes y poco tiempo de elaboración

Esta es una de esas recetas que se piensan y se hacen. La sugerencia es de @blancanutri.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

bananas pequeñas: 2

copos de avena: 50 gr

pasta de almendras o maní: 3 cdas.

Preparación

Primero vamos a pisar las bananas con un tenedor y vamos a mezclar todos los ingredientes.

Con unas cucharas hacer bolitas con la masa y ponerlas sobre una fuente con papel manteca.

Llevar al horno, precalentado, a 180° C durante 20 minutos y listo.


Preparación

