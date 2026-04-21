Quién es Nicolás Trombino, el papá del bebé que espera Jésica Cirio

La modelo y conductora Jésica Cirio atraviesa un momento clave en su vida personal tras confirmar su embarazo, pero la noticia también puso el foco en su pareja, el empresario Nicolás Trombino, un nombre hasta ahora poco conocido para el gran público.

Según publicó el diario La Nación, Trombino es un empresario del rubro alimenticio, vinculado a supermercados mayoristas y un frigorífico, con actividad en el abastecimiento de productos.

De perfil muy bajo, el empresario evita la exposición mediática y mantiene su vida privada lejos de los medios, incluso desde que comenzó su relación con Cirio.

Una relación que creció en silencio

De acuerdo a la información difundida por el mismo medio, la pareja comenzó a ser vinculada públicamente en agosto de 2025, luego de ser vistos juntos en distintos ámbitos.

Se conocieron a través de amigos en común y, desde entonces, consolidaron una relación que avanzó de manera discreta, lejos de cámaras y redes sociales.

Edad, vida personal y perfil empresario

Siempre según La Nación, Trombino tiene alrededor de 35 años, vive en Puerto Madero y ya es padre de un hijo adolescente.

En el plano laboral, se destaca como fundador y director de una empresa familiar que comenzó en 2005 y que fue creciendo en infraestructura, logística y distribución dentro del sector.

Su compañía cuenta con una estructura amplia, depósitos de gran tamaño y un sistema de abastecimiento que lo posiciona dentro del circuito comercial del rubro alimenticio.

Un presente marcado por el bajo perfil y la familia

Mientras Jésica Cirio transita su embarazo de tres meses y medio y espera un varón, la pareja apuesta a una vida en reserva, sin exposición pública ni apariciones conjuntas.

El vínculo, que comenzó lejos de los flashes, hoy se fortalece con la llegada del bebé, en una etapa que ambos viven con perfil bajo, estabilidad y proyección familiar.