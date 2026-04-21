Jésica Cirio confirmó su embarazo y sorprendió con los detalles

La modelo y exconductora Jésica Cirio confirmó este lunes en LAM que está en la dulce espera de su primer hijo varón junto a su pareja, el empresario Nicolás Trombino. Según reveló el conductor Ángel de Brito, la modelo transita el tercer mes y medio de embarazo.

La decisión de hacerlo público

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, Jésica Cirio decidió hacer pública la noticia luego de contárselo primero a su hija Chloe, fruto de su relación con el dirigente Martín Insaurralde, quien ya sabe que tendrá un hermanito.

“Ya le conté a Chloe, así que bueno, ya está, ya podés contarlo tranquilo. De verdad te agradezco, ya que lo sabés hace un tiempo. Para mí era importante primero que lo supiera la nena. Te mando un beso enorme, te quiero”, expresó la modelo en diálogo con el ciclo.

Un embarazo inesperado pero feliz

En otras declaraciones a la prensa, Cirio contó que, si bien no se trató de un embarazo planificado, lo vive con entusiasmo y en un momento personal positivo.

“Me enteré hace aproximadamente un mes y desde entonces comencé con todos los estudios necesarios para asegurarme de que todo esté bien. No fue una decisión premeditada, pero estamos muy felices. Lo pensábamos para más adelante, aunque la vida sorprende, y siento que llegó en un buen momento, a mis 41 años”, explicó.

En diálogo con Teleshow, agregó: “Recibo este embarazo con mucha felicidad. Un niño siempre trae alegría y, en este momento de mi vida, siento que llega para sanar y aportar felicidad. Para mí, para Chloe y para su papá, es una etapa que nos une y fortalece”.

Una nueva etapa con bajo perfil

Tras sus mediáticas separaciones, la modelo atraviesa una etapa más reservada y eligió mantener su vida privada lejos de la exposición. Su relación con Trombino se maneja con bajo perfil: no suelen mostrarse en redes sociales ni asistir juntos a eventos públicos.

Tal como informó NA, la pareja blanqueó su vínculo en noviembre del año pasado, luego de ser vistos compartiendo salidas en Puerto Madero, donde ambos residen. Actualmente no conviven, pero avanzan “paso a paso” en la relación, ahora fortalecida por la llegada del bebé.

Trombino, de 43 años, es propietario de una cadena de supermercados mayoristas y cuenta con vínculos en el sector empresarial y político.