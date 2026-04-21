Derechos del niño y el caso Ángel

Dr. Héctor Luis Manchini Abogado –

Ex Juez DNI 7.779.947

Los asuntos de familia requieren de manera esencial de los funcionarios que cumplen tareas cada día en este difícil ítem de aplicar en cada caso la regla usada permanentemente por los magistrados relacionada con la lógica, la experiencia y el sentido común que van adquiriendo en el desempeño de una rama del derecho. Para ello es relevante que la psicología se convierta en un arma de auxilio insustituible al aconsejar o recibir cada caso. En nuestro país los juzgados de familia deben estar atentos al mayor bienestar de los niños.

No obstante, lo expuesto en demasiadas oportunidades la desidia o la falta de conocimientos profesionales sobre la problemática del niño/a es omitida por diversas circunstancias al punto que nos encontramos con asiduidad comportamientos como en el caso Ángel López donde las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín cuya negligencia y desidia fueron el punto de partida de la muerte del niño, al permitir que Ángel viviera con su progenitora en Comodoro en una precaria construcción inadecuada para que el niño pudiera tener una vida plena.

Las profesionales ni siquiera realizaron el informe ambiental, pues hubieran advertido las graves falencias en la que vivía la mujer y su pareja. No solo Altamirano había abandonado a Ángel cuando tenía pocos meses, también se le había quitado la tenencia de otro de sus hijos. El niño no tenía las condiciones mínimas para desarrollar una vida digna.

