Torta de duraznos, pistachos y aceite de oliva: aromática, esponjosa y deliciosa
@esteficolombo sabe cómo tentarnos y poner manos a la masa. Probá esta receta y después contanos qué te pareció.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 250 gr
polvo de hornear: 1 cda.
sal: 1 pizca
bicarbonato: ½ cdita.
azúcar: 170 gr
ralladura de naranja: 1 unidad
huevos: 2
aceite de oliva: 10 cdas.
yogur natural: 180 gr
pistachos: 70 gr
mermelada de duraznos o damascos: c/n
Preparación
Arrancamos poniendo azúcar en un bol, perfumamos con ralladura de naranja y ahora con las manos vamos a frotar para que largue todo el perfume. Luego agregamos los huevos y mezclamos bien. Sumamos el yogur, que le aporta mucha humedad y el aceite de oliva. Seguir mezclando.
Incorporamos los secos siempre tamizados. Terminamos de unir bien sin que queden grumos. A último momento agregamos tropezones de pistachos, algunos se reservan para la cubierta. Unimos con movimientos envolventes. Llevamos a molde y damos tres golpes para que la masa se asiente bien.
Horno pre calentado a 160° C de 20 a 25 minutos, introducimos un palillo y si sale limpio, ya está. Retiramos y dejamos entibiar. Cortamos para rellenar con mermelada de duraznos y terminamos con un poco más de mermelada por arriba y los tropezones de pistachos que quedaron.
