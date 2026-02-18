Torta de duraznos, pistachos y aceite de oliva: aromática, esponjosa y deliciosa

Lista de Ingredientes harina 0000: 250 gr polvo de hornear: 1 cda. sal: 1 pizca bicarbonato: ½ cdita. azúcar: 170 gr ralladura de naranja: 1 unidad huevos: 2 aceite de oliva: 10 cdas. yogur natural: 180 gr pistachos: 70 gr mermelada de duraznos o damascos: c/n

Preparación

Arrancamos poniendo azúcar en un bol, perfumamos con ralladura de naranja y ahora con las manos vamos a frotar para que largue todo el perfume. Luego agregamos los huevos y mezclamos bien. Sumamos el yogur, que le aporta mucha humedad y el aceite de oliva. Seguir mezclando.

Incorporamos los secos siempre tamizados. Terminamos de unir bien sin que queden grumos. A último momento agregamos tropezones de pistachos, algunos se reservan para la cubierta. Unimos con movimientos envolventes. Llevamos a molde y damos tres golpes para que la masa se asiente bien.

Horno pre calentado a 160° C de 20 a 25 minutos, introducimos un palillo y si sale limpio, ya está. Retiramos y dejamos entibiar. Cortamos para rellenar con mermelada de duraznos y terminamos con un poco más de mermelada por arriba y los tropezones de pistachos que quedaron.