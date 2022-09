Torta matera muy fácil de hacer

Ingredientes

Para la torta:

– 1 huevo

– 200 g de azúcar

– 200 cc de leche

– esencia de vainilla

– 5 cucharadas de aceite.

– 300 g de harina leudante (podés reemplazar por harina 0000 + 1 cucharadita de polvo para hornear)

Para la crema pastelera:

– 1/2 litro de leche

– 4 yemas

– 125 g de azúcar

– 40 de almidón de maíz (maicena)

– esencia de vainilla

Preparación

Para la torta:

1. En un recipiente mezclar hasta integrar el huevo, el azúcar, la vainilla y el aceite. Una vez unido incorporar la leche.

2. Agregar la harina leudante y batir hasta que esté bien integrado y no queden grumos.

3. Llevar a un molde para horno previamente enmantecado y enharinado.

4. Hacer una rejilla con crema pastelera.

5. Cocinar a horno precalentado a 180° C hasta que dore, 40 minutos aproximadamente.

Para la crema pastelera:

1. En un recipiente mezclar bien las yemas, el azúcar y el almidón de maíz. Batir hasta que no quede ningún grumo.

2. Poner a calentar la leche, agregar una cucharadita de esencia de vainilla.

3. Antes de que rompa hervor agregar la leche a la mezcla anterior sin parar de revolver.

4. Volver a llevar a la olla a fuego bajo hasta que tome cuerpo. No dejar de batir en ningún momento para que no se queme.