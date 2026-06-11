Inseguridad en Río Colorado: un joven pactó una condena de prisión y otro seguirá detenido tras el estallido

La situación judicial de los dos hombres detenidos en Río Colorado tras una jornada de extrema tensión social comenzó a resolverse este jueves en los tribunales provinciales. En una audiencia virtual marcada por el seguimiento de la comunidad, uno de los acusados aceptó una condena de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que el segundo permanecerá tras las rejas bajo la modalidad de prisión preventiva por el término de cuatro meses.

La resolución judicial llega como respuesta a una escalada de inseguridad que derivó en un «estallido vecinal» el pasado martes, cuando un grupo de ciudadanos cercó a los sospechosos y exigió medidas concretas ante la reiteración de delitos contra la propiedad. La intervención del Fiscal General, Fabricio Brogna, y de la fiscal jefa de distrito, Belén Calarco, fue determinante para coordinar la unificación de las causas y acelerar los procedimientos ante los riesgos procesales detectados.

Un acuerdo para cumplir pena efectiva

Uno de los imputados, de 23 años, reconoció su autoría en una serie de delitos que incluían tres hechos de hurto y tres de desobediencia judicial. A través de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, el joven aceptó una pena única de nueve meses de prisión efectiva y la declaración de su primera reincidencia.

Entre los hechos admitidos se encuentra el robo de un teléfono celular ocurrido en febrero de 2023, la sustracción de bebidas alcohólicas en un comercio el pasado 1 de junio y el hurto de herramientas a un vecino de 83 años. Además, el joven admitió haber incumplido en reiteradas ocasiones las órdenes de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento durante el mes de febrero. Si bien la defensa no puso objeciones a la detención, solicitó que se garantice la continuidad de un tratamiento por consumos problemáticos para el condenado.

Prisión preventiva por riesgo de fuga

En la misma audiencia, la Fiscalía formuló cargos contra un hombre de 33 años, señalado como partícipe en el hurto de herramientas en una vivienda de la calle Alem y el robo de una garrafa en un domicilio de la calle Alberdi, ocurrido a fines de mayo.

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, el Ministerio Público Fiscal hizo hincapié en el frondoso prontuario del acusado. «Estamos frente a un hombre reiterante», señalaron los fiscales al advertir sobre el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Tras evaluar los antecedentes y los hechos presentados, la jueza de Garantías dispuso que el hombre permanezca detenido por cuatro meses.

Evidencias clave y el trasfondo del conflicto

La detención de ambos sujetos fue posible gracias a un exhaustivo trabajo de investigación que incluyó el uso de drones, rastrillajes por agua y el análisis de registros fílmicos. Sin embargo, la pieza fundamental fue el peritaje técnico de huellas dactilares halladas en una mochila vinculada a los sospechosos, la cual había sido captada por cámaras de seguridad en la zona de los ilícitos.