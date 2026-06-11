Tras la declaración jurada de Manuel Adorni, la oposición reabre la ofensiva para interpelarlo en Diputados

La oposición buscará reactivar en la Cámara de Diputados el proceso de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el funcionario presentara su declaración jurada patrimonial e informara activos por más de 500.000 dólares.

La oposición buscará impulsar una moción de censura contra Manuel Adorni

La explicación brindada por el propio funcionario, quien sostuvo que parte de ese patrimonio proviene de «ahorros en negro» que luego destinó a inversiones en criptomonedas, reavivó los cuestionamientos de distintos bloques y derivó en una nueva ofensiva parlamentaria.

Con ese escenario, legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, la diputada Marcela Pagano (Coherencia), parte del interbloque Provincias Unidas, socialistas, radicales alineados con Martín Lousteau y representantes de los gobernadores Carlos Sadir y Martín Llaryora solicitaron una sesión especial para el martes 23 de junio.

El temario contempla cinco pedidos de interpelación que podrían desembocar en la activación de una moción de censura, el mecanismo constitucional que habilita al Congreso a remover al jefe de Gabinete por pérdida de confianza política.

La convocatoria marca un nuevo intento de la oposición después de que, hace menos de un mes, dos iniciativas similares fracasaran por falta de respaldo. En aquel momento no lograron reunir el consenso necesario para avanzar con la citación de Adorni, pero ahora sostienen que la presentación de la declaración jurada modificó el escenario y podría generar un cambio de posición entre algunos bloques que hasta ahora acompañaban al oficialismo o mantenían una postura dialoguista.

El eje de los cuestionamientos gira en torno a la composición del patrimonio declarado por el funcionario y a las explicaciones públicas que ofreció sobre su origen y posterior inversión en criptoactivos. Para la oposición, esas manifestaciones justifican que el jefe de Gabinete comparezca ante el Congreso y responda preguntas de los legisladores.

La moción de censura constituye una de las principales herramientas de control político previstas para el jefe de Gabinete.

Su aprobación requiere la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras del Congreso: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Si bien la oposición todavía no confirmó que cuenta con esos números, apuesta a que el nuevo contexto político le permita sumar adhesiones y abrir un debate que, hasta hace pocas semanas, parecía inviable.