Cerro Catedral: “Tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar”

El Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del cerro Catedral está en debate en Bariloche y próximamente el proyecto llegará al Concejo Deliberante para una definición. En ese contexto, el empresario hotelero Hugo De Barba reiteró su respaldo a la iniciativa y la planteó como una “oportunidad” para apuntar a un segmento turístico de alto poder adquisitivo, mejorar los servicios que se ofrecen y potenciar el centro de esquí como motor de la economía local y provincial.

“Hoy tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar, de no avanzar en el cerro Catedral vamos a perder porque los demás destinos se están movimiento”, remarcó De Barba, que expuso tiempo atrás su visión ante los concejales en una comisión y luego participó de la audiencia pública, en su condición de propietario de cuatro establecimientos hoteleros, con una nueva inversión en marcha en la Costanera, pero también como instructor de esquí que se desarrolló en la actividad décadas atrás en Argentina y en el exterior.

La propuesta de desarrollo del cerro Catedral ya transitó sus instancias de participación ciudadana en la que se exhibió cada una de las zonas donde se realizarían intervenciones y el tipo de edificaciones que se podrían habilitar, como parte de los cambios de parámetros urbanísticos en el área concesionada, aunque desde el Municipio se aclaró que con esta modificación no se está habilitando ningún proyecto puntual, que luego deberá seguir la ruta administrativa de cualquier obra privada.

Para De Barba es “una oportunidad” de que Bariloche tenga mejoras en la infraestrcutura, pero al mismo tiempo de poner sobre la mesa la necesidad de más inversiones en medios de elevación y nieve técnica. “Hemos visto un cambio fenomenal desde que está la nueva empresa con los Trappa en la concesión”, dijo el empresario quien destacó la tarea realizada con el Máster Plan y planteó que se necesita “llegar con la nieve técnica a la parte superior en un plazo no mayor a 2 años; tener una nueva telecabina para diez personas que llegue a Punta Princesa; desarrollar la zona norte y un nuevo medio hasta Piedra del Cóndor”, enumeró.

“Por convenio la empresa cumplió con las inversiones, ahora nos toca darle los parámetros urbanístico porque si incumplimos como concedente va a traer reclamos millonarios. Estoy alertando a Bariloche que puede tener un costo alto, por eso hay que cumplir”, dijo De Barba aludiendo a la letra del contrato de concesión que incluye el desarrollo urbanístico del cerro con mayores servicios para los turistas.

El empresario dijo que no considera una “competencia” que se desarrollen más hoteles en el cerro Catedral y una plaza de unas 14.000 camas. “Las obras de barrios privados y edificios que están hoy en la ciudad tienen más camas y no se dice nada”, señaló en alusión a algunas críticas por este tema.

Indicó que a su entender si hay más medios de elevación, más área con cobertura de nieve a pesar de que las condiciones climáticas no acompañen, “vamos a mejorar el atractivo, vamos a fortalecer la marca Bariloche”.

Una de las zonas que se analiza otorgar parámetros está a 1.200 metros de altura con la posibilidad de edificar un hotel in/out ski, una inversión que De Barba destaca porque apunta a un segmento ABC1, de alto poder adquisitivo, que hacia el público donde considera que se debe orientar el perfil de la ciudad.

“Podemos tener un crecimiento, tenemos que fomentar un segmento como el esquiador y tenemos que generar empleo, con la hotelería se genera empleo y podemos direccionar hacia donde queremos crecer”, dijo el empresario hotelero, quien fue presidente del Emprotur a comienzos de la década del 2000 y también presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica.

“Quiero que jerarquicemos el cerro, que se transforme en un centro de esquí porque hoy tenemos un centro de deportes invernales. Hay que apuntar a un público con poder adquisitivo más alto”, enfatizó De Barba.