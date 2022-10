Primero creó un gin y ahora un perfume con alma de gin: así es la emprendedora Taté Moretti

Sí, el perfume y el gin tienen el mismo lenguaje. “El perfume es un poema de moléculas que expresa en el aire un mensaje efímero y transciende en el tiempo en nuestra memoria”, comentó alguna vez la conocidísima perfumista, enóloga y sommelier española Nuria Cruelles.





La magia de uno y otro, del perfume y del gin, radica en que siempre dejan una huella… que es lo que todos queremos dejar en el otro ¿no?, en el cercano, a quien queremos.

El perfume, como el gin, siempre nos remiten a un grato recuerdo. Son estímulos para la evocación placentera de un momento, de un lugar, de una personal. Uno y otro comparten una parte sensorial muy impactante con la primera impresión. Esa primera impresión, el olor, la fragancia, el aroma, apelan al alma, dan un plus de energía, provocan atracción. Van directo al alma.

A este juego, de ir al alma del otro, se sumó la emprendedora valletana Taté Moretti, licenciada en finanzas, head distillery y fundadora junto a su marido de la primera destilería en Neuquén Patagonian Distillery. Hoy, sí, hoy, su firma lanza un perfume que de algún modo nació de su última creación, Gina Gin.

“Cuando hablamos de “gin” hablamos de una bebida delicada y por sobre todo muy aromática, podríamos decir que es la bebida espirituosa más “perfumada” de todas. Y si a esto le sumamos que podemos contar la historia desde un “gin de flores” es más fácil aún pensar en esta asociación de productos”, comenta Taté a “Río Negro”.

Es por esto que “Gina, Gin de flores” lanza hoy la primera fragancia inspirada en su propia receta de gin… así nace “GINA EDT, eau de toilette”.



Inspirado en notas frutales, florales y especiadas, el GINA EDT busca dar un paso más en el mundo del perfume.



“En el mundo de las fragancias el “gintonic” existe como acorde aromático aportando principalmente frescura y energía, si bien son pocas pueden conseguirse algunas fragancias con estas notas aunque lamentablemente no muchas en Argentina. Sin embargo, con GINA EDT quise ir un paso más allá, no buscaba una fragancia de gintonic, buscaba una fragancia se asemeje con Gina Gin, que compartieran el mismo perfil, la misma estructura aromática y la misma inspiración”, comparte este emprendedora neuquina.

“Cuando creamos Gina Gin de flores lo hice con una carga emocional muy grande, era una mujer incursionando en un rubro donde históricamente, tanto en la producción como en el consumo, era liderado mayoritariamente por hombres. Como si esto fuera poco ya sabía de antemano que llevaría el nombre de mi hija menor. De tanta inspiración Gina nació poderosa y atrevida”, agrega.

“Mi búsqueda y premisa era conseguir un gin femenino y lo logré combinando sus ingredientes hasta encontrar el marcado perfil floral que hoy todos conocen… en mi cabeza quería que se asemeje a un perfume y me di cuenta que lo había logrado cuando empecé a escuchar comentarios como “en lugar de tomarlo lo usaría en mi piel”, “parece un perfume”, “yo me lo pondría”… y mi cabeza hizo un click, ahí me dí cuenta que ya había logrado mi primer objetivo, pero podía dar un paso más”.

Una vez decidida, ¿qué pasó? “Me puse a investigar, estudiar, meterme en el mundo de la perfumería sin saber casi nada, pero convencida del camino y un día le presenté mi idea a la firma Robertet Groupe, una empresa francesa con sede en Buenos Aires, que es la casa perfumista con quienes comenzamos a trabajar en el desarrollo del producto. Para ellos la propuesta fue un gran desafío porque teníamos que encontrar una fragancia partiendo de otra inspiración aromática, no es lo mismo que inspirarse en una persona o una marca. Tenían que inspirarse en Gina Gin. Nos llevó muchos meses encontrar el perfil que represente a Gina, pero hoy estamos, y estoy súper feliz del logro materializado”, admite.



Taté sigue apostando por nuevos horizontes… siempre con éxito.



El mundo de la destilación y de la perfumería tienen muchos puntos en común: desde la utilización del alcohol como base, los diferentes botánicos de su composición que determinan las facetas o perfiles, la elección y combinación de los aromas, hasta como se generan esas notas que definen un producto tan aromático como el gin y su representación olfativa en su mayor expresión: una fragancia.

“Pero el punto más importante es que le estamos hablando a los sentidos… del gusto y del olfato, nada más y nada menos que los sentidos que nos transportan, que nos vinculan con nuestra memoria emocional, la que nos conecta con nuestros recuerdos. Así nació Gina eau de toilette, como una conclusión a mi búsqueda en lograr de Gina una experiencia de sabores y aromas”, afirma Taté en la entrevista.

Inclusivo, sin género, directo al alma. La gran novedad emprendedora de este finde patagónico.



¿Quién es Taté Moretti?



Años atrás Taté creó Noctua Vodka Patagónico, elaborado con alcohol de maíz, destilado y rectificado en alambique de cobre. Fue la primera vodka craft premiada de Argentina. Obtuvo medalla de plata en los world vodka awards de Londres.

¿Qué otros premios ha recibido esta emprendedora?

– Medalla de Oro y Mejor Gin Argentino en la categoría “Best Signature Botanical” para GINA en el World Gin Awards 2021 (Londres)

– Medalla de Plata para su Vodka Noctua en los World Vodka Awards 2021 (Londres)

– Medalla de Bronce para GINA en IWSC The International Wine & Spirit Competition 2021 (Londres)

– Mención de Honor a la “Proyección Internacional” en el Premio CAME al Joven Empresario Argentino.



Cómo es el perfume



Tiene una intensa combinación olfativa de notas frutales, florales, maderosas y especiadas.

Aparecen delicadamente en su salida cítrica de bergamota, lima, pomelo y naranja, combinadas en forma armoniosa con los sabores frutales de fresa y sandía.

En su cuerpo la impronta de aromas florales se encuentran con el ginger, el jazmín, la rosa y el damasco.

La fragancia posee notas de sándalo, musk, vainilla, caramelo, haba tonka y el emblemático enebro, infaltable en un perfume inspirado en un gin.

Más info en www.gina.ar