Yo Como 2025 en Roca: ¿qué va a cocinar la dupla Roberto Montiel y Aníbal Ramírez?

El Festival Yo Como 2025, organizado por Diario Río Negro, promete un fin de semana inolvidable en la bodega Humberto Canale de General Roca. Entre las propuestas más esperadas del domingo se encuentra la masterclass de las 18, a cargo de Roberto Montiel, chef ejecutivo de Grupo Global y de Casablanca, uno de los restaurantes más prestigiosos de la Patagonia. Lo acompañará en escena Aníbal Ramírez, chef ejecutivo del Sheraton Bariloche, con un amplio recorrido en el mundo gastronómico de la cordillera rionegrina.

Desde su restaurante en Centenario, Montiel construyó una identidad culinaria basada en los productos locales y en la relación directa con quienes los producen y eso es lo que espera que se produzca en este evento.

Roberto Montiel.-

Para Montiel, la gastronomía es un atractivo turístico clave y una herramienta de desarrollo regional: “Si logramos mostrarla, la gente va a interesarse también en la cultura local”, asegura. Su cocina, definida como de “sabores dinámicos”, busca integrar a productores, cocineros y comensales en una misma cadena de valor, con una identidad que trasciende lo puramente gastronómico.

A su lado estará Aníbal Ramírez, una de las figuras emergentes de la gastronomía barilochense. Con 18 años de experiencia y formación internacional, Ramírez aporta una mirada joven y enérgica, centrada en la cocina dinámica e integradora.

Juntos, prometen una clase donde la técnica se mezcla con la historia, los aromas con la tierra y los fuegos con la emoción de cocinar en vivo.

Aníbal Ramírez.-

Esta dupla dará una clase magistral con distintas técnicas el sábado a partir de las 18. El público participará de dos propuestas creativas:

“la abstracción: monocromo de cous cous y mar con calamarentis, cordero, sepia, salmón, atún rojo” y

“la mineralidad: mollejas, crujiente de limón, clorofila, papa, tuétano ahumado, mermelada acidulada, fruta del dragón”.

Cómo adquirir tus entradas

El Festival Yo Como 2025 se realizará este sábado 6 y domingo 7 de diciembre en la icónica bodega, fundada en 1909, ubicada en General Roca. Las entradas están disponibles en miticket.rionegro.com.ar, con el beneficio 2×1 para suscriptores de Club Río Negro.

