Yo Como 2025 en Roca: a qué hora cocinará Paco Almeida y cómo disfrutar de su clase gastronómica

El Festival Yo Como 2025 se realizará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en la Bodega Humberto Canale de General Roca, con una programación que reunirá fuegos en vivo, clases gastronómicas, mercado regional, degustaciones de vinos patagónicos y shows musicales. Entre las figuras confirmadas, uno de los más esperados es el chef Paco Almeida, quien brindará su masterclass el sábado 6 a las 20 horas en el escenario principal.

Barilochense de nacimiento, Paco Almeida es chef y periodista con más de 20 años de experiencia en la industria gastronómica, televisiva y de redes sociales. Reconocido por su estilo descontracturado y su capacidad para transformar recetas simples en platos gourmet, llega al Valle con una propuesta que combina sabores patagónicos, técnicas accesibles y productos locales.

Festival Yo Como 2025: qué va a cocinar Paco Almeida

“Vamos a preparar un plato sencillo, pero con un toque gourmet. Un clásico pollo frito con todos los tips para que salga de lujo, usando productos locales y acompañándolo con una ensalada tipo coleslaw de repollo y manzana”, contó el cocinero en la previa del festival.

El chef adelantó que trabajará con pollos de la zona, sidra, manzanas y verduras del Alto Valle, y agregó: “Me interesa que la gente vea que con ingredientes accesibles se puede lograr algo distinto, sin complicarse, disfrutando del proceso”.

El Festival Yo Como reunirá durante el fin de semana a cocineros de Río Negro y Neuquén en un mismo predio, con demostraciones en vivo, propuestas al aire libre y un circuito gastronómico pensado para disfrutar durante toda la jornada. El mercado regional contará con productores locales que ofrecerán frutas, aceites, conservas, dulces, panes y elaboraciones artesanales.

Por la tarde, el escenario concentrará las clases magistrales y presentaciones de los chefs invitados. La presentación de Paco Almeida será el sábado 6 de diciembre a las 20 horas, en el escenario principal del evento.

En cada clase, los cocineros muestran técnicas, cuentan historias y acercan al público a los procesos de producción y elaboración que definen el perfil gastronómico de la Patagonia.

Además de su trabajo como chef, Paco se dedica a la comunicación gastronómica y genera contenidos para distintas marcas, medios y redes sociales. Actualmente conduce junto a Jimena Monteverde el programa “República Z”, transmitido por YouTube, donde cocina en vivo todos los días.

Su cocina, dice, está inspirada en el fuego, la simpleza y el producto patagónico: “Me gusta cocinar al aire libre, con cordero, trucha, frutos rojos o chocolate. Hay algo muy auténtico en eso, que conecta con el territorio y la gente”.

El sábado 6 cerrará con el show de Loli, mientras que el domingo 7 la banda Rock FCP será la encargada del cierre musical. Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer los espacios del festival, asistir a charlas, participar de degustaciones y presenciar las clases de cocina en vivo.

Yo Como 2025: cómo sacar tus entradas y aprovechar 2×1 de Club Río Negro

Las entradas siguen disponibles a través de miticket.rionegro.com.ar, con beneficio 2×1 para suscriptores de Club Río Negro. Quienes ya habían adquirido sus tickets no deben realizar ningún trámite: las entradas mantienen su validez para las nuevas fechas.

Atención: si sos socio Club RÍO NEGRO tenés el beneficio de 2×1 en entradas. Podés aplicar el descuento en la misma plataforma de pago. ¿Todavía no sos Club? Suscribite acá, recibí el diario en tu casa y formá parte de nuestra comunidad. Tenés beneficios en más de 500 comercios asociados.

Organiza: Diario RÍO NEGRO

Invita: Bodega Humberto Canale

Main Sponsor: Gobierno de la Provincia del Neuquén

Acompañan: Gobierno de la Provincia de Río Negro, Banco ICBC, Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, Instalaciones Comerciales, Callieri, Grym, Municipalidad de Cutral Co, Catedral Alta Patagonia, Casablanca Restaurante, Instituto de Juegos de Azar del Neuquén, Pollolín, Nippon Car, Rocagua, Aspa, Sancor Seguros, Club RÍO NEGRO y RÍO NEGRO Radio.