Festival Yo Como 2025 en Roca: qué vas a poder comer el 6 y 7 de diciembre en la bodega Humberto Canale

El Yo Como será este 6 y 7 de diciembre en Roca.-

El festival gastronómico y cultural organizado por RÍO NEGRO se realizará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en la bodega Humberto Canale de Roca, y promete una edición recargada de aromas, fuegos y sabores patagónicos. La programación incluirá clases magistrales, cocina en vivo, degustaciones de vinos, mercado regional, coctelería y música, con el entorno natural de la bodega como escenario principal.

Durante dos jornadas, cocineros y productores de Río Negro y Neuquén compartirán sus propuestas en un paseo gastronómico pensado para disfrutar al aire libre. El público podrá recorrer los distintos puestos, probar platos al paso, participar de charlas y disfrutar de los shows que cerrarán cada noche.

Qué vamos a poder comer

Bodega Humberto Canale

El clásico punto de encuentro para abrir el recorrido. La bodega propone empanadas fritas de ternera braseada al vino tinto, una receta que une dos pasiones: el fuego y el vino. Crocantes, aromáticas y con un relleno sabroso, son un emblema de la casa.

Club Sándwich

Fotos gentileza.-

Para los amantes de la cocina callejera con identidad regional, Club Sándwich ofrecerá varias versiones de hamburguesas: una con pan de pretzel artesanal, carne 100 % vacío de vaca y mayonesa trufada con trufas rionegrinas; otra con pan de papa, barbacoa de uvas y queso criollo; y un brisket ahumado con cocción lenta, pepinos encurtidos y mostaza antigua. También habrá fainá casera con pesto de rúcula y maní y cuñas de papa natural con mayonesa trufada.

Mario López

Archivo.-

Tendrá una propuesta variada y colorida. En su menú se destacan el wrap de langostinos con salsa teriyaki, el pincho de queso halloumi con chutney de duraznos y semillas, el entrepán de mortadela con pistachos y stracciatella, la cazuela de cordero patagónico con crema de alubias y manteca de salvia, y un roll de jamón crudo con rúcula, palta y queso crema cítrico.

Raíces del Pehuén

El espacio neuquino ofrecerá un recorrido por los paisajes de la provincia a través de la cocina. Habrá risotto de cabutia asada, morillas y Chardonnay, una bruschetta rústica con salsa de pimientos y quesos artesanales, trucha a la estaca con ratatouille y gremolata de piñones, bife de chorizo con criolla de piñones y alioli de merkén, y el postre Suspiro neuquino, una mousse de chupilca con crocante de piñón y salsa de frambuesas.

La Patrona

El mar tendrá su espacio con rabas y merluza a la romana, acompañadas de salsas caseras de ajo y perejil, mayonesa picante, palta y criolla. Una opción fresca para los días de calor y perfecta para disfrutar con una copa fría de vino blanco o cerveza artesanal.

Juan Izaguirre – Animal

Archivo.-

El cocinero llega con tres opciones que combinan tradición y modernidad: el NY Patagonia Sándwich, el dúo de cannolis y su versión del clásico Otto Meiling (salchicha Frankfurt con sello local).

Rais Cocina – Juan Solorza

El chef vuelve con una propuesta original donde los productos del valle son protagonistas. Presentará un Bao de maíz patagónico con pollo marinado en sidra y salsa de vino con gochujang, un cremoso de maíz blanco con gírgolas ahumadas y frutos secos, una pizza al molde con harina de vino, tomate de Lamarque, queso Patagonzola y peras en almíbar, y el Domo de fuego, un ojo de bife del Valle Medio con cebollas al rescoldo en pan ciabatta.

En los postres, ofrecerá el Cheesecake del Valle y el Bosque Negro Patagónico.

Bebidas y coctelería

Las barras también serán parte del recorrido. Estarán presentes Gin Yunta, Gin Gina, A lo Cubano con tragos de autor, Hernán Di Giacomo con su coctelería creativa, y la cerveza Politburo, ideal para acompañar los sabores al fuego.

Dulces y pastelería

Los espacios de Fusionarte y Somos Churros ofrecerán café, pastelería artesanal, churros recién hechos y clásicos reinterpretados. Habrá también opciones aptas para quienes prefieran productos sin harina de trigo.

Espacio familiar

Los más chicos tendrán su momento con los helados de Crembelesa.

Opciones gluten free

El festival también incluirá una amplia variedad de platos para quienes prefieren propuestas más livianas o basadas en vegetales:

Fainá con pesto de rúcula y maní y chutney de manzana (Club Sándwich).

Cuñas de papa con mayonesa trufada y escamas de queso (Club Sándwich).

Pincho de queso halloumi con chutney de duraznos y semillas (Mario López).

Risotto de cabutia, morillas y Chardonnay con crocante de queso patagónico (Raíces del Pehuén).

Bruschetta rústica con pimientos asados, queso raclette y hongos a la plancha (Raíces del Pehuén).

Cremoso de maíz blanco con gírgolas ahumadas, frutos secos y aceite de albahaca (Rais Cocina).

Pizza al molde con harina de vino, tomate de Lamarque, frutos secos y peras en almíbar (Rais Cocina).

Sándwich chipa, scons de queso y nuez, crumble de manzana, macarons, cookie brownie, carrot cake y tiramisu (Fusionarte).

Todas son opciones aptas para quienes buscan platos naturales, sin harinas refinadas y con ingredientes locales.

Entradas y beneficios

Las entradas para el Festival Yo Como 2025 siguen disponibles en miticket.rionegro.com.ar con beneficio 2×1 para suscriptores de Club Río Negro. Quienes ya compraron su ticket no deben realizar ningún trámite: las entradas mantienen su validez para las nuevas fechas.

Si sos parte del Club Río Negro, podés aplicar el descuento directamente en la plataforma. Y si todavía no lo sos, podés suscribirte para acceder al 2×1, recibir el diario en tu casa y disfrutar de beneficios en más de 500 comercios.