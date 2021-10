Genneia: “Hay que trabajar en resolver los cuellos de botella”

La Cámara Eólica Argentina (CEA) organizó un foro de Cambio Climático y Financiamiento en el que, de la mano de importantes actores del sector, debatieron sobre el potencial tanto en generación como en ahorro de divisas que trae aparejado el desarrollo las renovables. Además, los especialistas hicieron énfasis en la necesidad de resolver las limitaciones en las redes de transporte lo antes posible.

“En el corto plazo tenemos que trabajar conjuntamente en los cuellos de botella, a través de la cámara lo que estamos entendiendo como condición básica en el corto plazo es que tiene que haber infraestructura de transporte”, señaló el CEO de Genneia, Bernardo Andrews, en su disertación.

El empresario destacó el rol de las autoridades nacionales en relación al objetivo de caducar los desarrollos renovables que fueron adjudicados en las diversas rondas de los programas nacionales y que han logrado avances magros o nulos y tienen reserva de potencia en las redes de transporte lo que evita la adjudicación de nuevos proyectos.

“Las autoridades a cargo están tomando el toro por las astas, están tratando de tomar una decisión compleja de la resolución de los contratos que quedaron truncos luego de la interrupción de los RenovAr. Hay un trabajo inteligente para resolver esos temas de reconocer que hay un cuello de botella inmediato y que eso es una condición necesaria”, sumó Andrews.

Dato 800 millones de dólares es el ahorro en divisas que tendrá en 2021 el país por el aporte de las energías renovables.



En la misma línea que el CEO de Genneia, el Country Manager y Sales Director South Cane en Vestas, Andrés Gismondi, ponderó el rol de las autoridades y apuntó contra quienes utilizaron los programas nacionales como objetivos especulativos.

“Es imposible pensar en mayores niveles de penetración en la medida que no podamos ampliar el sistema de transporte. Hemos propuesto al gobierno varias alternativas y esperemos llegar a buen puerto con algunas de ellas”, postuló Gismondi en el bloque Financiamiento y Divisas del webinar.

El directivo de Vestas aseguró que desde la Cámara Eólica Argentina ven que, para el corto plazo, el principal cuello de botella del sector está vinculada con los proyectos que no se desarrollaron, mientras que, para el mediano y largo plazo, se debe ampliar el sistema de transporte nacional.

Si tomamos decisiones ahora, en los próximos años tendremos un ahorro importante en importaciones de combustibles". Bernardo Andrews, CEO Genneia

“Este gobierno ha estado haciendo grandes esfuerzos para tratar de solucionar las dificultades que no son sencillas y me encantaría que hubiese una solución fácil, pero no la hay para aquellos proyectos quedaron truncos y no maduraron de la forma que nosotros queremos desde la cámara. Quizás han respondido más en algunos casos a comportamientos especulativos de ciertas empresas”, afirmó Gismondi.

Por otra parte, los empresarios resaltaron la necesidad de tener acceso a financiamiento para poder avanzar con los proyectos que son de capital intensivo. A diferencia de otras tecnologías renovables, el sector eólico requiere de fuertes inversiones al principio del desarrollo sin poder recuperar los desembolsos hasta que entre en operación.

“Acá no tenés costos variables, la inversión la haces en el momento cero, para que eso pueda competir contra otras tecnologías es necesario tener financiamiento competitivo. Esto es un punto a tener en cuenta para el largo plazo”, concluyó Andrews.