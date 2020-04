Gennuso: “Parece que para La Angostura nosotros somos los zombis”

Con ironía el intendente Gustavo Gennuso respondió a la medida de aislamiento dispuesta por Villa la Angostura que ordena blindar la localidad y exige aislamiento obligatorio de 14 días a quienes provengan de Bariloche, ante el temor por la cantidad de casos confirmados de coronavirus en la ciudad rionegrina, ubicada a solo 80 kilómetros de distancia.

“Parece que para La Angostura nosotros somos los zombis... ataquemos”, dijo Gennuso entre risas en la videoconferencia que realizó esta mañana y acotó que se “toma con humor” la polémica desatada ante la medida de su par angosturense, Fabio Stefani.

Gennuso remarcó que su posición respecto del cierre de ciudades es contraia porque “vivimos en una comunidad muy interrelacionada y todos nos necesitamos entre todos”.

Opinó que “los cierres pueden ser muy buenos para dar una noticia política a los vecinos pero terminan siendo mentirosos a la hora de funcionamiento”. Acotó que diariamente circulan camiones de abastecimiento de productos esenciales desde Bariloche hacia Villa la Angostura y se preguntó: “¿Nosotros qué le tenemos que decir: 'no vayas, que se mueran de hambre, total no nos dejan entrar'? No, le decimos que vaya porque la verdad es que somos solidarios”, expresó Gennuso.

A pesar de que Villa la Angostura y Bariloche pertenecen a provincias distintas, la interrelación de la población es cotidiana. La ciudad rionegrina recibe a diario pobladores que llegan por trámites en diversos organismos, en comercios mayoristas, entidades bancarias y consultas médicas.

Ayer se dio a conocer la resolución 1553/20 del intendente de La Angostura que justifica el aislamiento y las restricciones de circular ante el crecimiento de casos de COVID-19 en Bariloche, la ciudad rionegrina con mayor cantidad de casos que ayer sumaba 50 confirmados.

La medida dispone que si una persona ingresa a la localidad proveniente de otra, debe cumplir 14 días de aislamiento estricto y también ordena un horario acotado para el transporte de mercancías de 5 a 8 de la mañana.