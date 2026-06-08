El error que casi todos cometen al despertarse en invierno y que afecta la energía durante todo el día

Las mañanas frías suelen invitar a quedarse más tiempo adentro de casa. Entre las bajas temperaturas, los días más cortos y las obligaciones cotidianas, muchas personas pasan las primeras horas de la jornada bajo luz artificial y sin contacto con el exterior. Sin embargo, especialistas en sueño y cronobiología aseguran que este hábito puede tener consecuencias en los niveles de energía y el bienestar general.

La recomendación es simple: exponerse a la luz natural durante los primeros minutos después de despertarse. Aunque parezca un detalle menor, cada vez más investigaciones muestran que la luz solar matutina desempeña un papel fundamental en la regulación del reloj biológico y puede ayudar a sentirse más despierto y activo durante el día.

La luz de la mañana ayuda a poner en hora al organismo

El cuerpo humano funciona siguiendo ritmos biológicos de aproximadamente 24 horas conocidos como ritmos circadianos. Estos mecanismos regulan procesos tan importantes como el sueño, la temperatura corporal, la producción hormonal, el apetito y los niveles de energía.

La principal señal que utiliza el organismo para sincronizar esos ritmos es la luz natural. Cuando la luz ingresa a través de los ojos, envía información a una región del cerebro encargada de coordinar el reloj biológico.

Diversos estudios han demostrado que la exposición a la luz durante las primeras horas del día ayuda a mantener estos ritmos alineados con el ciclo natural de día y noche. Como consecuencia, el cuerpo puede reconocer con mayor claridad cuándo debe estar despierto y cuándo prepararse para dormir.

Qué descubrieron los investigadores

Un trabajo publicado recientemente en la revista científica Sleep Science and Practice analizó el impacto de la luz solar sobre los ritmos circadianos y concluyó que las personas que reciben luz natural durante la mañana suelen presentar una mejor sincronización de su reloj biológico y una mayor calidad del sueño.

Los investigadores observaron que la exposición temprana a la luz natural favorece una respuesta fisiológica que promueve el estado de alerta durante el día y facilita el descanso nocturno.

Otros estudios realizados en centros especializados en medicina del sueño también encontraron asociaciones entre una mayor exposición a la luz matutina y niveles más altos de energía, mejor concentración y menor somnolencia durante la jornada.

Por qué este hábito es especialmente importante en invierno

Durante el invierno las horas de luz disminuyen y muchas personas comienzan sus actividades cuando todavía está oscuro o permanecen gran parte de la mañana en espacios cerrados.

Esta reducción de la exposición a la luz natural puede dificultar que el organismo reciba las señales necesarias para mantener un ritmo biológico estable. Como resultado, algunas personas experimentan más cansancio, dificultades para despertarse, menor motivación o sensación de fatiga persistente.

Por eso los especialistas destacan la importancia de aprovechar la luz natural disponible, especialmente durante las primeras horas del día.

¿Cuánto tiempo hace falta?

La buena noticia es que no se necesitan largas sesiones al aire libre.

Los expertos indican que entre 10 y 20 minutos de exposición a la luz natural pueden ser suficientes para generar un efecto positivo. Si el día está nublado, puede ser necesario permanecer un poco más de tiempo afuera, aunque la luz exterior sigue siendo considerablemente más intensa que la iluminación de interiores.

No hace falta mirar directamente al sol ni realizar ninguna actividad específica. Alcanzan acciones simples como salir al patio, caminar unas cuadras, tomar un café cerca de una ventana con buena entrada de luz o realizar una breve caminata matutina.

Los beneficios que podrías notar

Incorporar este hábito de manera constante puede contribuir a:

Sentirse más despierto durante la mañana.

Mejorar la concentración y la atención.

Reducir la sensación de cansancio durante el día.

Favorecer un sueño de mejor calidad por la noche.

Mantener un reloj biológico más estable.

Mejorar el estado de ánimo.

En una época del año en la que muchas personas sienten que les cuesta más arrancar la jornada, algo tan sencillo como pasar unos minutos bajo la luz natural podría convertirse en un aliado inesperado para recuperar energía y bienestar.