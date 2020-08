Los planes de Carreras para el casino de Bariloche

La gobernadora Arabela Carreras ratificó que es una decisión de su gobierno que se llamará a licitación nacional para la explotación del casino de Bariloche y sus anexos pero admitió que la etapa de transición hasta la llegada de la futura concesionaria demandará al menos tres meses o incluso un período superior.

Con los plazos definidos por la gobernadora se estira hacia fin de año o comienzos de 2021 una resolución de la concesión del casino que tiene dos sucursales en la ciudad andina y anexos en El Bolsón y Jacobacci. La mandataria no habló de tiempo de concesión.

La explotación del casino que estaba en manos de Entretenimientos Patagonia S.A, con una prórroga otorgada en 2017 por el exgobernador Alberto Weretilneck, fue rescindida a partir del 1 de agosto por el incumplimiento contractual que acusó la provincia y el desinterés de la empresa de renegociar una salida. “La cuarentena y la incertidumbre de cuándo podrá regresar la actividad creo que precipitó la salida”, admitió Carreras a RÍO NEGRO.

Este mes Lotería de Río Negro tomó posesión del casino y sus salas y comenzó a confeccionar el pliego de licitación que según la mandataria “está muy avanzado” y estimó que estará listo el próximo mes.

“La nueva licitación incluirá como beneficio una serie de bienes y un grupo de trabajadores que deben ser contemplados sí o sí por la nueva empresa que asuma la responsabilidad de explotar el casino”, enfatizó Carreras.

La mandataria puntualizó que busca un “proceso transparente” con la licitación y espera seducir a empresas que cuenten con “experiencia comprobable en el país”. Admitió que hay interesados que consultaron por las condiciones del concurso público y dejó entrever que uno de ellos podría ser Crown (Casinos del Río), que opera salas en los valles y la costa rionegrina.

El pliego tendrá además un ítem especial para contemplar la construcción de la terminal de ómnibus de Bariloche, el proyecto frustrado que no cumplió Entretenimientos Patagonia. “Se incluirá no para que ellos construyan porque es más complejo sino que realicen el aporte para hacer la obra”, precisó Carreras y mencionó el monto previsto en el acuerdo anterior de 3,6 millones de dólares. Si no alcanzan esos fondos, la provincia se hará cargo del resto.

La obra de la terminal será una condición excluyente del pliego y el proyecto será diseñado “según las necesidades que el municipio requiera”. El intendente Gustavo Gennuso recordó que el proyecto que no se concretó fue definido por la anterior concesionaria (que en su grupo empresarial contaba con la constructora JCR) pero incorporó muchos cambios a solicitud del municipio por lo que se podría tomar esa propuesta.

La transición

El período hasta llegar a la nueva concesión es otra preocupación. La gobernadora dijo que están garantizados los salarios de los empleados del casino de este mes y que tiene reservas, con el último pago realizado por la empresa saliente de unos 42 millones de pesos, para cubrir unos meses más, siempre que se mantenga el ATP de Nación, que abona el 50% de los salarios.

Con este esquema la provincia solo debería cubrir el 25% de los sueldos de los trabajadores, que por el acuerdo nacional de la CGT ya rescindieron una cuarta parte de sus haberes.

“Tenemos que definir el modelo a partir del cual se protegerán las fuentes de trabajo y se conservarán todos los bienes”, señaló Carreras quien consideró que tiene “varias alternativas” para esta transición aunque descartó de plano que los trabajadores pasen a formar la planta del Estado, como alienta el gremio ATE.

Para Carreras es un alivio el diálogo abierto con los dos gremios reconocidos en la provincia que nuclean a personal del casino a quienes se les transmitió la “tranquilidad” que los trabajadores cobrarán sus salarios en tiempo y forma, y mantendrán sus fuentes de trabajo.