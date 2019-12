GeoPark logró un salto productivo en sus activos en Neuquén

La petrolera nacional GeoPark, que concentra sus recursos en campos maduros en varios países de América Latina, logró frenar el declino de sus pozos en la Cuenca Neuquina a poco más de un año de adquirir los activos.

Según informaron desde la compañía ante la consulta de Energía On, en el tercer trimestre de 2019 alcanzaron los 2.384 barriles de petróleo equivalentes por día lo que significa un incremento cercano al 37,08% en la producción respecto al tercer trimestre de 2017, cuando todavía no operaban las áreas. A nivel interanual no hubo prácticamente salto, sin embargo, el logro en ese período fue una reducción del 20% en los costos operativos totales.

Los niveles productivos alcanzados se vieron inmediatamente desde que la empresa desembarcó en la Cuenca Neuquina en el segundo trimestre del 2018. Esto también marcó que después de 9 trimestres, o casi dos años, los bloques volvieron a los mismos valores de producción que mostraron en 2015.

En números 37,08% es el salto productivo que mostró GeoPark en el tercer trimestre de 2019 con respecto a 2017.

Para lograr hacer sustentable el desarrollo local la compañía invirtió más de 20 millones de dólares que fueron destinados específicamente para proyectos de inyección de agua en los bloques Aguada Baguales, El Porvenir y Puesto Touquet, donde la firma tiene una participación del 100%. Además, realizaron pozos exploratorios, de tight gas y estudios sísmicos.

Por la depresión del precio del gas y del petróleo -este por el congelamiento de los combustibles y el barril- sumado a una caída en las entregas, la empresa registró pérdidas en Argentina, en el último trimestre del año.

En números 100.000 barriles de petróleo equivalentes por día es el objetivo para 2022 de la firma.

Ante este escenario, sumado a los buenos resultados en otros países como Colombia, la firma presentó un nivel de inversión para Argentina que, en un primer momento, no superaría los 5 millones de dólares.

“Nuestro plan de trabajo para 2020 para la Cuenca Neuquina estará destinado principalmente al desarrollo de actividades de workover y pulling y para un tendido de un gasoducto interno”, informaron a este medio desde GeoPark.

El plan actual está establecido con un precio de referencia del Brent de 60 a 65 dólares. Sin embargo, la compañía lidera un plan de trabajo flexible que permite ampliar inversiones y reducirlas en función del escenario local e internacional por lo que puede variar.

Desde la compañía reafirmaron su compromiso para el 2020 de explorar oportunidades estratégicas dentro de los acres existentes que controlan en la formación Vaca Muerta más precisamente en el bloque Aguada Baguales.

Gentileza GeoPark.

“Aún existe un gran potencial en yacimiento convencionales y maduros donde GeoPark puede agregar valor, lo mismo sucede en yacimientos no convencionales”, destacaron.

El driver principal de las inversiones de la compañía está en línea con uno de sus objetivos a largo plazo más importante que es de producir 100.000 barriles de petróleo equivalentes por día.

“Nuestro equipo se encuentra permanentemente activo en la búsqueda de oportunidades para expandir nuestro portafolio a través de la adquisición de nuevos proyectos”, destacaron. El mes pasado la compañía cerró la adquisición de Amerisur Resoruces (ver aparte).

Por último, desde GeoPark aseguraron que no descartan la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con otras empresas tanto en Argentina como en otros países.

En noviembre cerraron la compra de Amerisur Resources

En línea con el objetivo de alcanzar los 100.000 barriles de petróleo equivalentes por día en el 2022, entre todos sus activos en América Latina, GeoPark adquirió los activos de Amerisur Resources el 15 de noviembre.

“Además de proporcionar un incremento en las reservas, producción y flujo de caja de la compañía, esta adquisición enriquecerá significativamente nuestras oportunidades a largo plazo”, informó la empresa en un comunicado oficial.

Con una inversión de US$ 312 millones dólares, la compañía se hizo con la totalidad de las acciones de Amerisur. Si bien ya están todas las condiciones confirmadas, se estima que a finales de diciembre o comienzos de enero terminará el proceso final de aprobación de los accionistas de Amerisur.

Cuando se complete el proceso administrativo, la transacción le permitirá a GeoPark hacerse con 12 bloques productivos y de exploración en las Cuencas Putumayo y Llanos. Además, el oleoducto de exportación binacional Amerisur, que une a Colombia con Ecuador, pasará a manos de Geopark.

En total la compañía cuenta con 15 millones de barriles probados en reservas netas y 21,8 millones de entre las probadas y las probables, según un estudio que anunciaron en septiembre de este año.