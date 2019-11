Gerardo Gardelín, la batuta de un concierto clásico y rockero

Este sábado por la noche y la noche de mañana, la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro y el Grupo de Rock, ambas formaciones de Fundación Cultural Patagonia (FCP), vuelven a encontrarse en escena para un concierto de clásicos del rock inglés de los 60 y 70 arreglados especialmente por el director musical y pianista Gerardo Gardelín.

Pero no radica aquí la novedad, pues Gardelín es, desde hace tiempo, el encargado de los arreglos de los espectáculos de FCP. El caso excepcional es que, además, Gardelín dirigirá ambos concierto en ausencia de Fabrizio Danei, quien se encuentra dirigiendo en Europa.



“Homenaje al rock inglés de los 60 y 70” se presentará hoy a las 21 en el Espacio Cultural de FCP, en Roca; y mañana, también a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén (ver aparte). El repertorio incluye canciones de Beatles y Rolling Stones, Led Zeppelin, Genesis, Pink Floyd y Queen, entre otros (ver aparte).



En un diálogo telefónico con Río Negro, Gardelín, destacó la versatilidad de los músicos para desarrollar en conjunto una propuesta para nada sencilla. En verdad, los músicos y el ambiente de Fundación Cultural Patagonia no son extraños para él, por su trabajo de arreglador de las distintas formaciones.



Llegado el jueves a la ciudad, inmediatamente dirigió el primer ensayo que fluyó de principio a fin. “Bajé la batuta y todo funcionó”, reconoció Gardelín.

En cuanto al espectáculo, que incluye las voces de Pablo Aristimuño, Fabricio Buret, Jonathan Ceballes y Alejandro Sandoval, los cantantes invitados para la ocasión, Gardelín contó que se trata de un concierto cien por ciento musical y sin interrupciones. Todas las canciones tendrán un cantante, por lo que tampoco habrá versiones instrumentales.



Gardelín tiene una formación clásica que comenzó de niño de la mano de su madre. De hecho, se recibió de profesor de piano a los 12 años. Aunque el rock no le es ajeno-su hermano mayor lo influyó con muchas de las canciones que son parte de este show-, su relación con la música popular se dio con el jazz. Y como arreglador, su versatilidad quedó demostrada con su participación en “Connected’, el espectáculo sinfónico del músico electrónico Hernán Cattaneo.



Respecto del trabajo en la conformación de este repertorio como en el trabajo de arreglos para orquesta, Gardelín sostuvo que el criterio más relevante es la orquestalidad en la composición original de cada canción. En este sentido, las composiciones de Los Beatles tienen una orquestalidad que refleja el trabajo de George Martin. Por caso, ningún beatle tocó en “Eleanor Rigby” , ya que su música incluyó violines, violas y chelos.

En cambio, los arreglos para las canciones más rockeras del repertorio, Gardelín propuso en juego de enroques en las composiciones originales para que cada parte fluya en modo orquestal. En definitiva, para Gardelín el arreglo es un trabajo de arquitectura del sonido.

Lo que tenés que saber de los shows

En Roca

Día y hora: este sábado a las 21.

Lugar: Espacio Cultural de Fundación Cultural Patagonia (San Luis 2085).

Entradas: $300 general (descuento del 20% con Club Río Negro), $150 para jubilados y $70 para alumnos del IUPA. Punto de venta: secretaría de Fundación Cultural Patagonia (Rivadavia 2263) hoy de 9 a 12:30 y en puerta a la hora del concierto.



En Neuquén

Día y hora: mañana a las 21.

Lugar: Cine Teatro Español (Av. Argentina 235).

Entradas: $200 general y $100 para estudiantes de la Escuela Superior de Música.

Punto de venta: en boletería.

Las canciones

“Smoke on the water” (Deep Purple).

“Miss you” (The Rolling Stones).

“Money” (Pink Floyd).

“The carpet crawlers” (Genesis).

“Start me up” (The Rolling Stones).

“Love of my life” (Queen).

“Eleanor Rigby” (The Beatles).

“Stairway to heaven” (Led Zeppelin),

“Angie” (The Rolling Stones).

“From the beginning” (Emerson, Lake and Palmer).

“Yesterday” (The Beatles).

“Bohemian Rhapsody” (Queen).

“And I love her” (The Beatles).

“We can work it out” ( The Beatles.