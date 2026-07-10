Golpeó a su pareja y le arrojó aceite caliente: quedó detenido en Comodoro Rivadavia

Un hombre de 33 años fue detenido este martes en Comodoro Rivadavia acusado de agredir físicamente a su pareja y arrojarle aceite caliente durante un episodio de violencia de género ocurrido en una vivienda de la calle Islas Malvinas Sur al 500.

El hecho se registró alrededor de las 13.45, cuando un llamado telefónico alertó a la guardia de la Comisaría Segunda sobre una situación de violencia en el lugar.

Detuvieron a un hombre por violencia de género en Comodoro Rivadavia

Según publicó ADN Sur, al llegar a la vivienda, los efectivos escucharon gritos pidiendo ayuda. Tras ingresar, encontraron al sospechoso visiblemente alterado y entrevistaron a la mujer, quien señaló que el agresor era su pareja.

Según el relato de la víctima, el hombre comenzó a golpearla con los puños mientras ambos se encontraban en el interior de la casa. También denunció que luego le arrojó aceite caliente que estaba utilizando para cocinar.

De acuerdo a lo informado, el líquido le alcanzó la zona de la boca y el labio superior. Las lesiones fueron leves. A le mujer se le ofreció asistencia médica y traslado a un centro de salud, aunque decidió rechazar la atención.

La víctima manifestó su voluntad de impulsar la acción penal y fue trasladada a la comisaría para realizar las actuaciones correspondientes. El acusado quedó aprehendido en el lugar y fue llevado a la dependencia policial.

Por disposición de la jueza penal de turno, Liliana Bórquez, el hombre permanecerá detenido hasta la audiencia de control de detención, cuya fecha y horario serán fijados por la Oficina Judicial. En la causa interviene la fiscal de turno, Lorena Garate.