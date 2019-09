El partido del intendente Andrés Peressini, “Siempre”, logró retener la jefatura comunal en Plottier tras resultar electa la candidata del oficialismo local, Gloria Ruiz.



En los comicios que se celebraron ayer, la sucesora de Peressini cosechó más del 35,6% de los votos emitidos, que sumaron 9.384 sobre más de 26.400 sufragios emitidos. El porcentaje de votos emitidos incluyó los colectados por las siete listas de otros agrupamientos políticos que la llevaban de candidata a Ruiz.

Con 9 candidatos a la intendencia y 29 colectoras, al cierre de esta edición no estaba claro cuál será la composición del Concejo Deliberante, pero por la cantidad de listas y las 13 bancas en juego habrá una gran dispersidad de fuerzas en el órgano legislativo. Sí estaba en claro que será presidido por Fabiana Giacomoni , primera candidata de la lista de ediles de “Siempre”.



El MPN finalizó en segundo lugar de las preferencias junto con sus colectoras, y según planteó Sergio Soto -candidato a intendente- reservará por ahora la posibilidad de acceder a una banca como primer concejal electo.



Estoy muy agradecido a los vecinos que acompañaron este proyecto, que tiene partido y colectoras”. Andrés Peressini, actual intendente y diputado electo por “Siempre”.

“Voy a analizar la compatibilidad de mi cargo como presidente de la cooperativa (de Plottier) y la de concejal, antes de confirmar si hago uso de esta posibilidad de integrar el Deliberante”, dijo ayer.

Por su parte, Benjamín Ventura, del Frente Nuevo Plottier -alianza política del PRO y ARI- sostuvo que no buscará el ingreso al poder legislativo.

“Plottier eligió la intendenta y yo no fui electo para ese lugar, así es que no me parece acceder a ese espacio. Sí acompañaremos a nuestros concejales en nuestro espacio con buenas bases que vamos a seguir manteniendo”, dijo Ventura.



Los festejos del oficialismo se llevaron a cabo anoche en la plaza San Martín, en inmediaciones del edificio municipal y centro cívico de la ciudad.



Peressini, electo diputado al igual que María Laura Bonotti del partido “Siempre” como lista colectora del MPN a nivel provincial, dijo que desde su lugar en la Legislatura “vamos a continuar con nuestro proyecto esta vez en el territorio, con temas pendientes por resolver como la aplicación del ejido, la mejora en la coparticipación y en planes para deportes y de contención de personas con discapacidad”.



El vecino sabe de nuestro trabajo y de nuestro compromiso, por eso siguió apostando a nuestro gobierno y a este proyecto”. Gloria Ruiz, electa intendenta de Plottier.

Aseguró que durante la jornada palpitó lo que podría ser un resultado victorioso para el partido vecinal que preside porque “fue un día de muchos saludos, emociones y charla con el vecino”.

“Estoy en una etapa en la que me agradecen los vecinos luego de una segunda gestión de gobierno en la municipalidad que ahora continuará Gloria”, dijo el actual jefe comunal.



La flamante intendenta electa manifestó que “a partir del 10 de diciembre vamos a gestionar planes de vivienda que tanto necesitan los vecinos”, dijo. Agregó que “vamos a seguir trabajando para transformar a Plottier con obras”.



Indicó que la impronta que le buscará dar a su gestión será la de “trabajar con Educación -de provincia- por todas las escuelas que están todavía sin terminar y que tanto se necesitan en Plottier”.



Ruiz aclaró que hasta el 10 de diciembre seguirá en su función de secretaria de Gobierno, Recursos Humanos y Educación; en tanto adelantó que habrá un nuevo organigrama a partir de su gestión.

Votó un 76,52 % del padrón

Las 29 colectoras que sumaron concejales para las 9 candidaturas a intendente impedían que (al cierre de esta edición) las listas que accedieron al Deliberante con los mayores porcentajes de sufragios, pudieran indicar cuántos candidatos propios apartarán para el Concejo de 13 bancas, y cuántos eran los que correspondían a las colectoras que accedieron por ser colectoras.



La lista que llegó con la candidatura de Fabiana Giacomoni de Peressini (Siempre) obtuvo un 14,75 %; la liderada por MarceloCésar Di Peto (MPN) logró un 11,11%; la de Andrea Tubio (Frente de Todos) consiguió 6,6%; la de Marisa Torres (Mov Ciudadana Activa) tuvo 4,77%; la de Cristian Caro tuvo 2,36% por Unión Popular y 2, 32% con Unidos por Plottier .