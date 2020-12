Gobernador mal asesorado

Tenía la ilusión de que esta nueva etapa con estiramiento de los horarios era muy buena para comercios y para la población con los recaudos correspondientes.

Bien, ahora pregunto al señor gobernador: ¿por qué para los domingos ese horario de circulación hasta las 15? ¿Es por el horario para los comercios? Estos que cierren a las 14…

¿Cuál el es problema? No me diga, es por miedo al covid-19. ¿El sábado no anda el virus? Ah no, me olvidé, es sábado inglés.

No entiendo (soy tonto) por qué los domingos no pone un horario más acorde; el que sale a comprar lo hace, como muy temprano, a las 10. Si es por la misa, si tenemos la de 11.

¿A usted le parece que cortar a las 15 es coherente? Le doy un ejemplo con su persona: supongamos que a usted lo invitan a almorzar, digamos en Chañar. Para cumplir horario le tendrán que servir a las 12. Pregunto: ¿quién almuerza un domingo a las 12?

Reflexione estimado Gutiérrez, y piense un poquito, con esa medida no va mejorar los contagios. Usted cada día con estas medidas tiene más opositores.

Si es para evitar el contagio, tendría que haber prohibido la circulación en bicicleta. Usted viera, a eso de las 20 vienen de los balnearios en patota.

Cerrando, pienso que usted está mal asesorado, se me ocurre…

Si tomó como ejemplo al presidente, y quedar bien con él. Bueno, con el ejemplo del funeral de Maradona ni hablar…

Estimado gobernador, lo saluda un neuquino nacido en esta capital allá por 1944 próximo a cumplir 76 años…

Lucio A Gutiérrez

DNI 7.573.393



Neuquén