Godoy: ingreso y salida controlados y sin caminatas recreativas

El ingreso y salida de vehículos quedó limitado a una sola calle en General Enrique Godoy y no se permiten las caminatas recreativas a partir de la puesta en vigencia de la resolución 12/2020 del municipio local, por la que se adhirió a la extensión hasta el 10 de mayo del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La resolución que firmó el intendente Luis Ivancich, descarta la posibilidad de habilitar las caminatas recreativas; aunque a futuro se podría permitir alguna actividad recreativa en función de la evolución de los casos de coronavirus que se puedan registrar en la localidad.

La normativa municipal que el martes se puso en vigencia, establece adherir al decreto nacional 408/2020, que amplió el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo.

No obstante, si bien el mencionado decreto nacional en el su artículo octavo autoriza las caminatas recreativas, el municipio godoyense no las autoriza "dado que no están dadas las condiciones en nuestra localidad para que eso suceda", remarca la resolución que lleva la firma del intendente Luis Ivancich.

De todos modos Ivancich dejó abierta la puerta de una evaluación para autorizar algunas actividades recreativas a partir del análisis de la tasa de contagios. Actualmente en Godoy no se registran casos positivos ni sospechosos de coronavirus.

Por otra parte la resolución municipal estableció controles más estrictos para el ingreso y salida de la localidad. En este sentido solo estará habilitado el ingreso y salida a través de la calle Belgrano hacia la ruta 22, en el sector donde se encuentra el paso elevado de esta última vía; mientras que se cerró el ingreso este a la localidad.