Gracias Dios, por el fútbol, por estas lágrimas, por Diego Armando Maradona

Nunca voy a olvidar aquella primera vez que te vi en la Bombonera, esa tarde de sol que entraste al área por la izquierda y se la picaste al arquero de San Lorenzo. ¿Cómo se hace para gambetear en velocidad, frenar en una décima de segundo y acariciarla para que pegue esa comba inalcanzable y perfecta? Andá a explicarlo, se hace si te tocó la varita, a vos más que a ningún otro, como en ese otro partido que te gambeteaste a medio Estudiantes a los 30 segundos y no entró a la videoteca porque no fue gol, se fue apenas por arriba, pero sí entró ese que desparramaste a dos leyendas como Fillol y Tarantini de cara a la 12 en aquel 3 a 0 a River una noche de lluvia y piedrazos que caían de la segunda bandeja visitante mucho más rápido que lo que subían desde la tribuna de socios local.

Qué lindo era tomarse el 33 lleno de bosteros, llegar tres horas antes para poder entrar y delirar con los milagros de cada domingo, esa promesa de que algo mágico podía suceder en cualquier momento y no te podías desconcentrar como ese que se fue a comprar una hamburguesa segundos antes de que Enrique te la diera para que avance por la derecha el genio del fútbol mundial. Que lindo era vivir cada avalancha que armabas en el templo, bajar los escalones a los saltos con el Profe, esquivar las barandas la boca llena de gol, verte con la 10 azul y oro que le dejaste a Román, esa sonrisa inolvidable en el saltito del festejo que hasta eso te salía perfecto, siempre con el puño apretado, como el país en el relato que Víctor Hugo consiguió poner a la altura el día que dejaste las cosas en claro con los ingleses en el Azteca.

Qué lindo fue verte con la celeste y blanca desde aquel mundial juvenil en Japón con partidos a las tres de la madrugada en el 79, brillar en el Barca hasta que te fracturó el vasco, llevar al Nápoli a lo más alto y levantarse temprano los domingos para ver tus partidos italianos por Canal 9. Después, en México, nos llevaste a todos a la gloria y te volviste eterno.

En el 95, cuando volviste a Boca, caímos con el Patán (del Pincha, pero no se lo quería perder) tres horas antes como cuando éramos pibes y nunca vi tanta gente en la Bombonera como esa vez contra Colón. No se podía bajar y un policía nos dejó ir a buscar un huequito en los últimos escalones trepados al muro que separaba la popular de la platea, agarrándonos de los barrotes. El primer tiempo no lo jugaste de la emoción cuando te recibieron Dalma y Gianinna, el segundo la rompiste. Había que estar atentos por si se venía la avalancha: fue al final, a los 89, cuando Scotto cabeceó un centro del Kily, ganamos uno a cero y te juro que me acuerdo de tu cara a lo lejos cuando arengabas a la hinchada debajo del mechón amarillo.

El Patán me pasó recién por WhatsApp una foto tuya en andas mientras levantás la Copa del Mundo del 86. La acompaña esta frase: “No te juzgo por lo que hiciste con tu vida. Te amo por lo que hiciste con la nuestra. Hasta siempre”.

Gracias Dios, por el fútbol, por estás lágrimas, por Diego Armando Maradona. Acá abajo te vamos a extrañar cada día. Te fuiste a jugar al Cielo: seguro que allá arriba otros dos campeones del 86 como el Tata Brown y Cuciuffo ya armaron el partido de bienvenida y no debe quedar ni una entrada. Por ahí debe andar el Negro Fontanarrosa para escribir la crónica que nunca hubiera querido hacer. "La verdad es que no me importa lo que hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía", dijo cuando le preguntaron por el 10.

