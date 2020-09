Conesa respira aliviada por tener pocos casos activos, pero sigue en alerta

Cerca de llegar a los 300 casos acumulados de Covid 19, General Conesa mantiene, desde hace varios días, un nivel de pacientes activos que no superan los 15, la mayoría de ellos con síntomas leves de la enfermedad.

“No podemos relajarnos porque el Coronavirus no da tregua y no queremos experimentar un nuevo brote. Pero ahora, con ese número de activos, ya respiramos un poco más relajados”, reconoció el intendente Héctor Leineker (Frente de Todos).

Ese respiro era necesario porque la pandemia provocó muchas muertes en el pueblo, que posee 10.000 habitantes.

“Tuvimos que lamentar 9 fallecimientos. Entre ellos, el de un padre y su hijo, que murieron el mismo fin de semana. Por eso golpeó duro entre nuestros vecinos, porque acá nos conocemos todos", recordó con pesar el dirigente.

"Por fortuna las tres semanas que tuvimos de cordón sanitario sirvieron para frenar los contagios- detalló- Y eso, sumado a la toma de consciencia sobre la gravedad de lo que atravesábamos, nos hizo llegar al momento que vivimos hoy”, explicó Leineker.

En los últimos días, la mayoría de las actividades comenzaron a flexibilizarse, y, ahora, se puede circular hasta las 21.

“Además, pudimos abrir los gimnasios y la gastronomía, más allá de lo que de a poco se había ido incorporando a lo largo de este tiempo” apuntó, complacido.

Sin embargo, la mirada del jefe comunal está puesta en el inminente día del estudiante, que, este año, no se celebrará. Pero están buscando evitar encuentros clandestinos que activen nuevos contagios.

“Trabajamos desde hace días con la gente de educación, para que concienticen a los chicos. Y, como alternativa, tal vez se organizará algo simbólico, como una recorrida en vehículos para que no pase desapercibido el festejo. Pero obviamente no se hará nada que fomente reuniones” dijo el intendente.

“Estaremos atentos durante los próximos días, para marcar un poco más los controles. Realmente no queremos experimentar un nuevo brote, por eso apelaremos, como dije recién, a la responsabilidad de los jóvenes. Que son los que tal vez, si les toca, podrían sortear la enfermedad sin mayores consecuencias, pero también son los que podrían llevar el contagio a sus adultos mayores” cerró el dirigente.