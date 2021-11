Grammy Latinos: Camilo el más ganador, Blades la sorpresa y cinco premios para los argentinos

Los argentinos Nathy Peluso, Vicentico, Andrés Calamaro y Tinto Tango conquistaron premios en la 22da. edición de los Grammy Latinos que se realizó anoche en un colmado MMG Grand Arena de Las Vegas y que tuvo a Camilo como el más ganador en cuatro categorías y a Rubén Blades como la gran sorpresa de la noche por el premio a «Mejor Álbum del Año».

El cantautor panameño, quien además de ser distinguido como la Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, se coronó con el premio principal por «Salsa Swing», el álbum que grabó junto a Roberto Delgado y Orquesta.

«He sentido una ambivalencia sobre el premio porque ganarse un premio a expensas de que otros pierdan nunca me ha agradado. Yo no creo que aquí nadie pierde, no es que sea yo mejor que nadie. Así que este premio lo aceptamos a nombre de todos los que están nominados porque aquí en realidad todo mundo gana«, sostuvo desde el escenario.

La «Mejor Canción del Año» fue para «Patria y Vida» -ganadora también de la estatuilla a «Mejor Canción Urbana», escrita por Descemer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo y Yotuel, que dedicaron su actuación en vivo a los «presos políticos injustamente de Cuba».

En la premiere, donde se impusieron los argentinos y que se realizó antes del comienzo formal de la gala principal, la cantante urbana Nathy Peluso se llevó la estatuilla por «Mejor Álbum de Música Alternativa» por su disco «Calambre», mientras que Vicentico ganó en «Mejor Álbum de Rock» por «El Pozo Brillante» y en «Mejor Canción Rock» por «Ahora 1».

Calamaro, quien subió al escenario acompañado por Jorge Drexler, comparte los créditos de su Grammy con el español C-Tangana como compositor e intérprete de «Hong Kong» junto a Alizzz y Víctor Martínez.

«Feliz y honrado de compartir ‘Hong Kong’ con Jorge, que admiro y quiero mucho y con esta definición de artista del Siglo XXI que es el maestro C-Tangana», sostuvo el argentino, al recibir la distinción en nombre del madrileño que se encontraba en plenos preparativos para ofrecer su show en la gala posterior.

Por su parte, Tinto Tango, el proyecto que sostienen tres argentinos radicados en Los Ángeles, triunfó por su «Tinto Tango plays Piazzolla» en «Mejor Álbum de Tango» por una obra dedicada a celebrar el centenario del maestro del tango.

Entre los reconocimientos que cosecharon los artistas argentinos en esta edición de los Grammy Latinos, también está el de Fito Páez, quien recibió el día anterior el Premio a la Excelencia Musical que entrega la Academia.

Páez participó además en la ceremonia como presentador -junto a María Becerra– de la terna a «Mejor Álbum Pop» en la que finalmente se impuso Camilo y en la que competía Calamaro por «Dios los cría».

Con la conducción de Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Roselyn Sánchez, los Grammy Latinos recuperaron todo su brillo en el regreso de de la ceremonia, la primera desde el comienzo de la pandemia de coronavirus.

Entre las actuaciones más esperadas por el público argentino, estuvo la de Nicki Nicole y Nathy Peluso, que dieron sobradas muestras del gran momento que atraviesan sus carreras al interpretar en vivo «Pa’ Mis Muchachas» con Christina Aguilera y Becky G, en una actuación cargada de sensualidad y empoderamiento femenino.

“Estoy muy agradecida y honrada y me vuela la cabeza el increíble talento con el que he compartido. Pasé mucho tiempo en Miami y compartí con muchos creadores, músicos y cantantes y me pude enamorar de la música latina. Ha sido algo hermoso y la vamos a pasar muy bien con las chicas», había señalado un rato antes Aguilera sobre sus colegas y destacando la «camaradería» entre las cuatro.

Peluso también subió al escenario durante la gala para acompañar en palmas y coros a C-Tangana y a sus amigos en una implacable versión en «Ingobernable» donde el madrileño recreó con una puesta en escena la mesa de amigos de su video oficial junto a otros artistas consagrados.

Entre otras ganadores, hubo premios para Bad Bunny y Marcos Daniel Borrero por «Mejor Cancion de Rap/Hip Hop) y «Mejor Fusion/Interpretación Urbana» para Rauw Alejandro y Camilo por el remix de «Tattoo».

El artista colombiano, el favorito por sus diez nominaciones, resultó como el más ganador de la noche aunque no en las categorías más destacadas: para él fueron también los premios a «Mejor Álbum Vocal Pop» por «Mis Manos», «Mejor Canción Pop» por «Vida de Rico» y «Mejor Canción Tropical» por «Dios Así lo Quiso», la canción que co-escribió para su suegro Ricardo Montaner, encargado de presentarlo antes de su actuación junto a su esposa Evaluna.

Bizarrap, máximo exponente de la actual urbana nacional, finalmente no pudo coronarse en ninguna de las cuatro categorías en las que estaba nominado: “No se dio. Creí que de las cuatro nominaciones un Grammy iba a poder llevar para Argentina», sostuvo más tarde en redes sociales.

«No lo logré en esta ocasión, perdón. Quiero agradecerles a todos por el apoyo incondicional de siempre, ese es mi premio más grande. No me rindo; quizás nos vemos el año que viene… Los quiero”, completó.

La noche estuvo marcada también por las impactantes presentaciones en vivo de artistas como Mon La Ferte y Gloria Trevi y otros sentidos homenajes como el que hicieran en vivo Juanes y Café Tacuva para recordar a Juan Gabriel con una versión rockera y en blanco y negro de «No Tengo Dinero».

También hubo un sentido homenaje al fallecido Armando Manzanero en las voces de Carlos Rivera, Nella y Paula Arenas.

Por su parte, el rapero puertorriqueño Residente le ofreció entre lágrimas un sentido discurso al homenajeado Blades, quien escuchó emocionado y con lágrimas en sus ojos las palabras de su colega al momento de recibir su distinción como Personalidad del Año.

Con la mano temblando apenas pudo sostener la hoja que intentaba leer y en la que le declaraba toda su admiración al panameño que terminó asistiéndolo para que pudiera terminar su discurso: «En esos momentos en los que todo el mundo se esconde, ahí estabas tú. Me diste lo que necesitaba: una guía y una dirección. Eres mi mentor, mi amigo, mi maestro, eres como un padre para mí», sostuvo el ex líder de Calle 13.

