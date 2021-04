Grave ataque a la libertad de prensa: esposaron a un periodista durante una cobertura en Neuquén

Un grave hecho contra la libertad de prensa se vivió ayer en el Parque Norte de Neuquén. Efectivos de la Policía neuquina esposaron al periodista Agustín Aguilar, que realizaba tareas para el Canal 24/7, cuando estaba llevando adelante un despacho en vivo. Incluso la situación quedó registrada con la cobertura del trabajador de prensa. El Sindicato de Prensa solicitó explicaciones al gobierno de la provincia y a la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo.

"La policía nos está pidiendo una credencial de periodista y me está agarrando del brazo en este momento, me están esposando, no me estoy resistiendo y me están esposando", alcanzó a relatar Aguilar cuando estaba al aire. Además se pudo escuchar que le pedían: "Tiene que cortar para hacer un procedimiento policial". Luego la llamada fue cortada y se interrumpió la tarea que realizaba el periodista.

Desde el Sindicato de Prensa de Neuquén informaron que el comisario Luis Javier Ayala se identificó como jefe del operativo policial y "explicó luego a miembros de este sindicato que tomó esta decisión porque el joven periodista no se identificó cuando se lo ordenó aunque, minutos más tarde, confesó que decidió interrumpir su transmisión en vivo y en directo para evitar que continuara haciendo el relato de los acontecimientos".

A través de un comunicado agregaron que "ya que el mismo uniformado nos relató que censuró deliberadamente a nuestro colega, desde el Sindicato de Prensa de Neuquén optamos por informarle allí mismo el grave tenor de su accionar al tiempo que le adelantamos la denuncia pública que haríamos por el grave ataque perpetrado por su figura contra la libertad de prensa".

Aguilar se encontraba realizando la cobertura de un conflicto comercial que enfrenta al gremio ATE con Prima Multimedios, firma de la que depende el Canal 24/7, ayer pasado el mediodía en el Parque Norte. En el lugar se hizo presente la Policía ante denuncias cruzadas por la titularidad y la posesión de las instalaciones de la antena del gremio estatal.

El ataque al periodista perpetrado por efectivos de la Policía Neuquina no tiene precedentes en la región y se trató de un atentado contra la libertad de prensa.

Situaciones como las que ocurrieron ayer no pueden repetirse dentro de una sociedad democrática. Las autoridades provinciales deben garantizar el libre trabajo de la prensa y el cuidad de la integridad física de los periodistas. Este medio intentó consultar a la ministra Merlo pero no obtuvo respuestas.