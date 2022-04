Advierten complicaciones con la nueva app para afiliados del ISSN

La aplicación para celulares que lanzó recientemente el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) con el objetivo de facilitar trámites sin las tarjetas plásticas ya es motivo de críticas. Tras una catarata de comentarios negativos en las redes sociales de la obra social provincial, la conducción de ATE difundió un comunicado en el cual cuestionó que la app «lejos de solucionar problemas, los multiplica y deja a cientos de afiliados sin cobertura».

La aplicación ISSNSalud fue lanzada a fines de marzo como una opción para los afiliados que quisieran hacer trámites sin necesidad de contar con la tarjeta física. Según se indicó desde el organismo, el nuevo sistema fue elaborado a pedido de afiliados. «Al recibir solicitudes de nuestros afiiados para obtener una credencial virtual, decidimos lanzar esta app», fue una de las respuestas de la obra social a quienes consultaron vía Facebook.

Si bien no es obligatorio descargarla, hacerlo inhabilita la opción de volver a usar el plástico. Desde el ISSN se indicó que, en caso de desinstalarla, se requiere enviar un correo solicitando la baja a baja.appmovil@issn.gov.ar para que la tarjeta vuelva a estar operativa.

Entre las críticas que formuló ATE, alertaron que la aplicación no permite gestionar la atención si no se cuenta con datos móviles y no hay ningún respaldo analógico que permita hacer uso de las prestaciones médicas en caso de no contar con internet.

También observaron que el código token requerido tanto para atención médica como para entregar recetas en las farmacias «solo puede ser generado por el afiliado vinculado con el dispositivo móvil» por lo que, en caso de tener familiares a cargo, solo quien es titular puede generar el token en su dispositivo.

«Si bien existe una modalidad que permite “ceder” el código token a un tercero, esta opción no funciona porque, para que el prestador pueda ingresar el número en su sistema, previo debe haber tenido acceso sí o sí por QR del titular de la aplicación», puntualizaron.

También advirtieron que la cartilla médica que despliega la aplicación está desactualizada y tampoco funciona la opción de teleconsulta ofrecida.

Desde el sindicato estatal plantearon que el departamento de afiliados de ISSN «no tuvo participación en la creación de la app y tampoco fue informado de la inhabilitación de tarjetas al momento en que las y los afiliados descarguen la app».

«Esperamos que los responsables de este caos estén a la altura y solucionen urgente el daño que han ocasionado», reclamaron.