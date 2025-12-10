Asumió la nueva conducción de la Unter con un fuerte mensaje para el Gobierno de Weretilneck

La nueva conducción del sindicato docente de Río Negro envió un mensaje claro al Gobierno de Alberto Weretilneck. (foto gentileza Unter)

“¡Luche, luche frente luche!”, corearon decenas de docentes de las 18 seccionales que se reunieron este miércoles en el Choele Choele para participar del congreso extraordinario de la Unter, en el asumió la nueva conducción liderada por Laura Ortíz, que se desempeñará como secretaria general del sindicato docente.

Ortíz representa al frente DAF Multicolor, que ganó la elección de octubre pasado y desplazó de la conducción a la alianza Azul Arancibia Celeste, que condujo el gremio durante más de dos décadas.

El frente DAF Multicolor se mostró durante la campaña con un perfil combativo frente al Gobierno provincial. Este miércoles lo confirmó en el congreso de Choele Choel.

Al gobierno provincial le demandaron que garantice políticas en defensa de la educación pública, una recomposición salarial urgente y la derogación de las auditorias médicas privadas, según informó Melisa Verbeke, la secretaria de Prensa y Cultura, a Diario Río Negro.

Objetivos de la nueva conducción de la Unter

La nueva conducción dejó en claro que pretende profundizar la organización gremial y sostener la lucha. “Escuelas en condiciones”, “Recomposición salarial para jubilados y jubiladas”, “Regularización del Ipross”, “Basta de sumas no remunerativas” decían carteles que portaban docentes del frente DAF Multicolor.

El triunfo del frente DAF Multicolor obliga a la administración del gobernador Alberto Weretilneck a reacomodar su estrategia. Se abre una nueva instancia en el escenario de la discusión paritaria por los salarios que se viene.

La asunción de los miembros del consejo directivo central del sindicato docente se hizo en el salón de Bomberos Voluntarios de esa localidad del Valle Medio. Su mandato se extenderá hasta diciembre del 2028.

Antes, se desarrolló el congreso ordinario, donde se aprobó por mayoría la memoria y balance del período junio 2024-junio 2025 de la conducción saliente, comunicaron fuentes del sindicato. También, se aprobó por amplia mayoría la política gremial presentada por el DAF Multicolor.

Ortíz estará acompañada en la conducción por Mauricio Ovadilla, que se desempañará como secretario adjunto, Gabriela Aguilar, secretaria Gremial y de Organización, Miriam Beltrán, secretaria de Finanzas, Ana Inchassendague, de Actas y Administración, entre otros.