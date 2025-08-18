Por Salud, ATE reflota y reclama por el prometido Convenio Colectivo en el Estado de Río Negro

El gremio estatal dice que “prefiere estigmatizar a los trabajadores y no resolver las demandas que mejorarían el servicio”. Foto: Marcelo Ochoa/Archivo

En el debate de la revisión de guardias y horas extras en Salud, el gremio ATE repitió que “en las deficiencias” detectadas “no se debe responsabilizar a los trabajadores” sino que «es el Estado el que no ha dado respuesta a deudas históricas con el sistema sanitario público».

El cuestionamiento alcanza a que aún “falta de Convenio Colectivo de Trabajo general” y el “sectorial de salud, que también hace a que no se puedan solucionar las problemáticas”.

La organización, que conduce Rodrigo Vicente, remarcó que frente a un “relato injusto y mentiroso que se intenta instalar, ATE no descarta realizar medidas de fuerza”.

Ciertamente, la anunciada concreción de un Convenio Colectivo para los estatales se diluyó, a pesar de que en abril del año pasado se conformó la comisión redactoria, con la participación de ATE y la deserción de UPCN. Se avanzó en el debate y, además, el oficialismo prometió su conclusión para agosto del 2024.

Ahora, el propio ATE, que integró esa comisión, retoma ese fallido intento y cuestiona al gobierno provincial al aludir que ese instrumento facilitaría la presente reorganización del mecanismo de pago de horas extras y guardias en el sistema sanitario provincial.

En el comunicado, el sindicato entendió que la administración rionegrina “prefiere estigmatizar a los trabajadores y no resolver las demandas que mejorarían el servicio”.

Reclamó “comenzar a trabajar en puntos concretos que podrían mejorar la labor en hospitales y centros de salud”, “planteados en diversas mesas”, y “dejar de responsabilizar a los trabajadores” y utilizarlos como chivo expiatorio”.

Vicente afirmó que “el gobierno pretende estigmatizar a los trabajadores en vez de garantizar los presupuestos suficientes para que los rionegrinos puedan ejercer el derecho a un sistema sanitario público que les brinde prestaciones eficientes y de calidad”.

Resaltó que “las horas extras en este momento son necesarias porque, si no, el 80% de los servicios no podrían funcionar”.

“Los trabajadores de la salud -agregó- se ven forzados a triplicar su jornada laboral como única manera de acceder a un ingreso digno, además de garantizar, debido a la falta de personal, la cobertura de todos los servicios, debiendo realizar jornadas de 16 a 24 horas, sin contemplar sábados, domingos o feriados.”

El dirigente gremial afirmó que esta “situación, que debiera ser extraordinaria, se ha transformado en un común denominador, al que se ven empujados quienes se desempeñan en el sistema de salud para que el sueldo les alcance”.

Aseguró que “paralelamente, las instalaciones y condiciones edilicias siguen siendo nefastas, con la falta de personal, insumos y aparatología, situación que no permite una atención adecuada, viéndose perjudicados los usuarios y los trabajadores, que, además de ejercer en condiciones imposibles, reciben cada día más violencia como parte del descontento general, otra situación que no ha tenido respuesta”.



