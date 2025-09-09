ATE exigió reabrir las paritarias y criticó la mesa política de Javier Milei: «No alcanza para salarios y jubilaciones dignas»

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió al Gobierno la reapertura de la negociaciones paritarias tras considerar que la mesa de diálogo convocada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, no es suficiente para abordar la crisis salarial que afecta a todos los trabajadores y jubilados del país.

El gremio, a través de su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que «una mesa política no alcanza para garantizar salarios y jubilaciones dignas» y criticó duramente la política económica del Gobierno.

Por medio de un comunicado, ATE exigió reabrir las paritarias del sector público y acordar un aumento «de emergencia».

«Deben aceptar la derrota y tienen que cambiar el rumbo de la economía. Que los gobernadores convocados sepan que esta vez no estarán garantizando gobernabilidad, sino impunidad a una banda de coimeros y delincuentes”, lanzó Aguiar.

El gremio declaró al sector estatal en «estado de alerta» y afirmó que evalúan nuevas medidas de fuerza. «Los estatales y los jubilados ya pagaron el costo del ajuste y no pueden seguir soportando el accionar negligente de una gestión que se niega a escuchar el mensaje de las urnas», agregaron en el escrito.

Por último, Aguiar expresó: «La política de Milei fue derrotada en la provincia de Buenos Aires pero también va a perder en todo el país».

La convocatoria de Javier Milei a una mesa política de diálogo

El presidente Javier Milei convocó a dos encuentros, por una lado una mesa política nacional para analizar nuevas reconfiguraciones e «instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores«.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este lunes que el presidente Javier Milei «tomó la decisión de conformar una mesa política nacional». Esta nueva mesa de conducción será presidida por el propio Milei y estará conformada por su círculo de máxima confianza: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni.

Adorni también anunció que el Presidente «instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores«. La medida llega horas después de las durísimas críticas del gobernador de Salta, Gustavo Saenz, quien acusó al Gobierno de «cagarnos con las obras» y exigió «lealtad de ida y vuelta».

Según trascendió, una de las reuniones será por la mañana y la segunda se desarrollarán por la tarde.