ATE respalda la creación de ARNeu y pide ser parte del proyecto

Trabajadores de Rentas y Catastro afiliados a ATE se reunieron este jueves a la mañana. Foto: Archivo Florencia Salto.

Trabajadores de Rentas y Catastro afiliados a ATE se reunieron este jueves para debatir sobre la creación de la Agencia de Recaudación de Neuquén, ARNeu, anunciada por el gobernador durante la apertura de sesiones legislativas.

Desde el gremio explicaron la crítica situación de las direcciones provinciales y aseguraron que están de acuerdo con la agencia bajo una condición.

Una agencia con ley de autarquía de fondo

Mario Sepúlveda, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén, contó a Diario RÍO NEGRO «estamos de acuerdo con la creación de Arneu siempre y cuando sea una agencia con una ley de autarquía atrás».

Detalló que el gremio ya había discutido en asambleas la necesidad de una ley de autarquía en los organismos para poder establecer un presupuesto propio y «para poder tener un funcionamiento normal y brindar un servicio en la comunidad que sea acorde«.

Aclaró también que se enteraron de la propuesta cuando lo anunció el gobernador en la apertura del año legislativo. «Nunca nos hicieron parte de esa discusión, pero sí lo vemos positivo de que se cree una agencia con una ley de autarquía de fondo», afirmó.

«Es tocar fondo de una manera muy escandalosa»

Sepúlveda explicó que tanto la Dirección Provincial de Rentas como la de Catastro actualmente atraviesan una situación de abandono institucional en el mantenimiento y en políticas de funcionamiento.

«Tenemos la tarea de la fiscalización de los tributos en la calle, en los diferentes puntos de la provincia, y hoy no podemos salir por falta de viáticos, combustible, hay vehículos sin sus VTV», precisó.

Aseguró que los organismos deben estar a la altura de la actividad económica en la provincia y también al nivel nacional. «Es tocar fondo de una manera muy escandalosa, una administración tributaria que es la segunda que más recauda en el país abajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», agregó.

Cómo proseguirá el gremio

El representante de ATE adelantó que presentarán una nota dirigida al Ejecutivo, ministros y demás autoridades involucradas dándoles un plazo de una semana para que les muestren en qué estado se encuentra lo anunciado por el gobernador.

«Queremos ser parte de esa nueva creación y no queremos quedarnos afuera ya sea tanto para que no se vulneren ningún tipo de derecho y sí aportar en la nueva Arnau», finalizó.

El ministro de Economía, Guillermo Koenig, dijo que este proyecto de ley aún no se envió a la Legislatura y que la idea es presentarlo antes que termine marzo.