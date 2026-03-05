Argentina Week en Nueva York: Rolando Figueroa dijo que irá con agenda propia a Estados Unidos

«Tenemos agenda propia, fuimos invitados a distintas exposiciones, coincide y se potencia todo en Argentina Week», aclaró el gobernador Rolando Figueroa cuando se le consultó si integrará la comitiva oficial del presidente Javier Milei, en el viaje previsto a Nueva York, Estados Unidos.

En una rueda de prensa que se llevó a cabo hoy en el parque Jaime De Nevares durante la presentación de la ampliación del servicio de transporte para la capital, el mandatario dijo que «vamos a coincidir con Milei, pero tendremos exposiciones particulares».

Luego enumeró que el lunes habrá una reunión en conjunto con el presidente y que se les convocó para que estuvieran en la presentación de las exposiciones tanto del ministro Luis Caputo como del ministro de Desregulación, Federico Sturzzeneger.

«Hay otras reuniones de especial interés en las que va a estar Neuquén y una agenda con empresarios de distintas zonas de Estados Unidos. Vamos a ver inversiones de gas y petróleo«, agregó Figueroa al tiempo que anunció el interés de su gestión en «interesar a cadenas de hoteles para hotelería de la provincia».

«No aguanto muchos días fuera de Neuquén, porque me apuno», bromeó Figueroa y describió que tiene reuniones pautadas desde el lunes hasta el viernes. El viaje oficial comenzaría el sábado, según trascendió. Durante su ausencia, la gobernación estaría a cargo de Zulma Reina.

Con otros gobernadores

En Nueva York se reunirá con otros gobernadores, aunque de inmediato aclaró que serán encuentros «muy lejos de las roscas políticas». Sostuvo que buscará dotar las reuniones «de una mirada general de crecimiento, una reunión de la Argentina productiva, queremos armar un serio encuentro de proyección de la Argentina a partir del trabajo y la producción», insistió.

Entre los gobernadores, destacó los de Mendoza, Río Negro, Chubut, Salta, Jujuy y Catamarca.