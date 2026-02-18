Atención: la UTA anunció que adhiere al paro nacional contra la reforma laboral este jueves 19

Se siguen sumando gremios a la convocatoria de paro nacional de la CGT contra la reforma laboral este jueves 19 de febrero. A través de un comunicado, la Unión Transviarios Automotor (UTA) confirmó que adhiere y el transporte se verá afectado por la medida de fuerza.

El gremio de los trabajadores de transporte anunció su adhesión y aclaró que, además de su rechazo al proyecto, también apoyan el paro por «la sostenida caída del salario real, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del empleo».

Desde la UTa indicaron que los trabajadores «están soortando el mayor peso del ajuste» con bajos ingresos y «crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral».

«Esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores», concluyeron y convocaron a trabajadores «de corta, media, larga distancia, combi y subterráneo».

Paro de transporte: cómo afecta en Río Negro

Desde la seccional de Río Negro indicaron esta mañana que estában a la espera del comunicado de UTA nacional, el cual llegó en horas de la tarde.

De esta manera, en el Alto Valle, se espera la paralización total de los servicios urbanos e interurbanos: Pehuenche, Koko, Vía Bariloche, Flecha Bus, Cooperativa 1 de Septiembre (Roca) y Mi Bus (Bariloche).