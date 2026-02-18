Cómo afecta el paro de UTA al servicio de transporte en Neuquén y Río Negro este jueves 19

Esta tarde la Unión Transviarios Automotor (UTA) confirmó que adherirá al paro nacional contra la reforma laboral este jueves 19 de febrero. Cuál es el alcance de la medida de fuerza en Neuquén y Río Negro.

El gremio de los trabajadores de transporte aclaró que, además de su rechazo al proyecto, también apoyan el paro por «la sostenida caída del salario real, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del empleo».

«Esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores», concluyeron y convocaron a trabajadores «de corta, media, larga distancia, combi y subterráneo».

Paro de la UTA: los servicios afectados en Río Negro

Desde la seccional UTA Río Negro informaron que para mañana se espera una paralización total de los servicios urbanos e interurbanos.

Entre los principales servicios afectados en el Alto Valle se encuentran Pehuenche y Koko. Asimismo, tampoco operarán Cooperativa 1 de Septiembre (Roca), Mi Bus (Bariloche) y Ceferino y La Comarca (El Cóndor, Viedma y Patagones).

Además, cancelaron sus operaciones para este 19 de febrero las empresas Vía Bariloche y Flecha Bus.

Funciona COLE en Neuquén por el paro de UTA este jueves 19

Mientras tanto, desde la seccional UTA Neuquén aclararon, tras el comunicado de la dirección nacional, que la medida de fuerza repercutirá «en toda la provincia».

En este sentido, tanto fuentes gremiales como municipales indicaron a Diario RÍO NEGRO que este jueves 19 el servicio de transporte público COLE no estará operativo, ya que los trabajadores adherirán al paro nacional.