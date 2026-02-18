Paro nacional contra la reforma laboral de Javier Milei: qué gremios de Neuquén y Río Negro se suman a la medida de la CGT
El paro iniciará el jueves 19 de febrero, mismo día en que se tratará el proyecto de reforma laboral en Diputados. Si bien la CGT sólo anunció un cese de actividades, hacia el interior del país aseguraron que realizarán movilizaciones.
Este 19 de febrero de 2026 se llevará a cabo otra jornada de paro nacional. La medida fue anunciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para expresar un rechazo total a la reforma laboral que entrará en sesión el jueves en la Cámara de Diputados.
En Neuquén y Río Negro la adhesión al cese de actividades será contundente y podría afectar servicios clave como el transporte, educación y atención bancaria.
Los gremios de Neuquén y Río Negro que se suman al paro de la CGT
Si bien resta que algunos gremios anuncien su adhesión, estos son los que ya realizaron la confirmación:
- Colectivos (UTA): El gremio aún no confirmó su adhesión a nivel nacional. Desde la seccional de Río Negro indicaron que están a la espera del comunicado de UTA nacional. En caso de confirmarse, en el Alto Valle, se espera la paralización total de los servicios urbanos e interurbanos: Pehuenche, Koko, Cole
- Tren del Valle (La Fraternidad): Fuentes de Neuquén indicaron a Diario RÍO NEGRO que este miércoles 18 puede haber novedades si la medida afecta en la provincia, aunque anticiparon que muy posiblemente haya adhesión al ser una convocatoria de la CGT.
- Vuelos: Los gremios aeronáuticos (APLA y APA) se suman, lo que provocará cancelaciones y demoras en los aeropuertos de Neuquén, Bariloche y Viedma.
- ATEN (Neuquén): Confirmó paro y movilización. En la capital neuquina, concentrarán a las 11:00 hs en el monumento a San Martín.
- UNTER (Río Negro): adhiere a la medida en toda la provincia. Esto se suma al conflicto salarial local que ya venía afectando el inicio del ciclo lectivo en algunas zonas.
- ATE, UPCN, ASSPUR: Estos gremios se suman a la jornada. En salud, se garantizan únicamente las guardias mínimas y atención de urgencias. En administración pública se espera una actividad nula en organismos nacionales (ANSES, PAMI) y una atención muy limitada en oficinas provinciales y municipales.
- La Bancaria aún no confirmó el cese de actividades, pero en caso de adherirse, no habrá atención al público de forma presencial; solo operarán canales digitales y cajeros.
Paro general contra la reforma laboral: las actividades en Neuquén y Río Negro
En Neuquén, ATEN informó que el próximo jueves 19 de febrero se adherirán al paro, pero también harán una movilización «en el marco del paro nacional de CTA y CGT».
Bajo el lema «Contra la reforma de Milei, por nuestros derechos», el gremio docente convocó a una concentración a las 11 en el monumento a San Martín y confirmaron que se sumarán otros sindicatos y organizaciones sociales.
En tanto en la provincia de Río Negro, la CTA autónoma también anunció su adhesión al paro y movilización. Según lo anunciado, las concentraciones serán las siguientes:
- En Viedma a las 18 en plaza San Martín
- En Roca a las 18.30 en plaza San Martín
- En Bariloche a las 18 en Onelli y Moreno
