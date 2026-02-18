Paro nacional contra la reforma laboral de Javier Milei: qué gremios de Neuquén y Río Negro se suman a la medida de la CGT

Este 19 de febrero de 2026 se llevará a cabo otra jornada de paro nacional. La medida fue anunciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para expresar un rechazo total a la reforma laboral que entrará en sesión el jueves en la Cámara de Diputados.

En Neuquén y Río Negro la adhesión al cese de actividades será contundente y podría afectar servicios clave como el transporte, educación y atención bancaria.

Los gremios de Neuquén y Río Negro que se suman al paro de la CGT

Si bien resta que algunos gremios anuncien su adhesión, estos son los que ya realizaron la confirmación:

El gremio aún no confirmó su adhesión a nivel nacional. Desde la seccional de Río Negro indicaron que están a la espera del comunicado de UTA nacional. En caso de confirmarse, en el Alto Valle, se espera la de los servicios urbanos e interurbanos: Pehuenche, Koko, Cole Tren del Valle (La Fraternidad): Fuentes de Neuquén indicaron a Diario RÍO NEGRO que este miércoles 18 puede haber novedades si la medida afecta en la provincia, aunque anticiparon que muy posiblemente haya adhesión al ser una convocatoria de la CGT.

La Bancaria aún no confirmó el cese de actividades, pero en caso de adherirse, no habrá atención al público de forma presencial; solo operarán canales digitales y cajeros.

Paro general contra la reforma laboral: las actividades en Neuquén y Río Negro

En Neuquén, ATEN informó que el próximo jueves 19 de febrero se adherirán al paro, pero también harán una movilización «en el marco del paro nacional de CTA y CGT».

Bajo el lema «Contra la reforma de Milei, por nuestros derechos», el gremio docente convocó a una concentración a las 11 en el monumento a San Martín y confirmaron que se sumarán otros sindicatos y organizaciones sociales.

En tanto en la provincia de Río Negro, la CTA autónoma también anunció su adhesión al paro y movilización. Según lo anunciado, las concentraciones serán las siguientes: