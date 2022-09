Conflicto docente: Unter confirmó que mantendrá el acampe frente a Gobierno y el ayuno

Tras la nueva propuesta del gobierno provincial, ofrecida ayer en la segunda audiencia realizada en Trabajo, Unter confirmó hoy que continuará con el ayuno y el acampe frente a la Casa de Gobierno.

Mientras se mantienen esas medidas de protesta, bajo la conciliación obligatoria que durará hasta el 21 de septiembre, se analizará «en las asambleas de toda la provincia la nueva propuesta salarial presentada por el gobierno» y también se informó que «la última definición se tomará en el Congreso del próximo lunes 19» en Viedma.

El Ministerio de Trabajo había determinado la conciliación obligatoria que luego el gremio docente aceptó y convocó a Paritaria para el 6 de septiembre. «En ese encuentro, la patronal no realizó una nueva propuesta salarial, no contempló los requerimientos del sindicato y no accedió a abonar el aumento de agosto. En ese marco se resolvió profundizar las acciones políticas con un ayuno que comenzó el 8 de septiembre como una medida extrema para seguir exigiendo al gobierno provincial una propuesta salarial que esté por encima del proceso inflacionario, con sumas remunerativas, condiciones edilicias seguras y estabilidad laboral».

En este sentido, Unter detalló que la medida de ayuno se inició con cinco docentes y que luego se fue sumando un ayunante por día.

Foto: Marcelo Ochoa

Hasta el momento son 10 los docentes que mantienen la medida de ayuno y en ese sentido el gremio sostuvo que «queda suspendida la incorporación de nuevos compañeros en función de tener una nueva propuesta salarial a evaluar en los ámbitos orgánicos del sindicato».

El ofrecimiento de ayer por parte de Educación a la Unter consistió en la actualización del pago por conectividad, como también, mayores montos remunerativos y bonificables en la estructura salarial de los docentes.

El porcentaje de incremento directo se ratificó en el 22%, con el compromiso gubernamental que el 12% de agosto se abone con planilla complementaria en el transcurso de septiembre. El otro 10% se mantiene -como los acuerdos aceptados por Upcn y ATE – para liquidar un 7% en los próximos haberes y el 3% restante en los de octubre.

La mejora del concepto «conectividad provincial» ascenderá a los 4.066 pesos, representando 1.700 pesos de incremento.