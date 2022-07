Conflicto gremial en Río Negro: UPCN anuncia protestas para jueves y viernes de la próxima semana

El conflicto gremial en Río Negro tendrá otro capítulo la próxima semana y UPCN confirmó que continuará con las protestas, programadas para el miércoles y jueves, ante el rechazo de la propuesta del gobierno provincial.

La modalidad aún no está definida, ya que se resolverá en las asambleas que se realizarán en los lugares de trabajo el próximo lunes y martes.

Durante el plenario anual que se realizó hoy en el salón «Jorge Paniz» y donde se desarrolló la asunción de unos 150 delegados y delegadas, se debatió la propuesta salarial ofrecida por el gobierno.

En ese espacio, se consideró «insuficiente el pago de sumas en negro y en cuotas» y afirmaron que «son parches que no resuelve la carente situación económica vivida por los trabajadores».

Luego de ese análisis, el gremio resolvió el total rechazo decidiendo realizar asambleas para definir la forma de protesta para la próxima semana.

El sindicato liderado por Juan Carlos Scalesi, también rechazó los comunicados y conferencias de prensa donde «el gobierno justifica el insuficiente ofrecimiento», y señalaron que «los trabajadores de las categorías más bajas son los más necesitados, no solo no llegan a fin de mes si no además que ya están pasando hambre y $2.500 no alcanzan ni para las 4 comidas de un día».

Por ese motivo, la decisión de UPCN de continuar con las protestas fue unánime y en el inicio de la semana próxima se detallará cuáles serán esas medidas de fuerza.