Conflicto policial en Río Negro: habrá diálogo entre la ministra Minor y manifestantes

Retirados y pensionados de la Policía de Río Negro finalmente tendrán una reunión con la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, luego de la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Luego de más de seis horas de un fuerte reclamo en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia en la capital rionegrina por mejoras salariales. Unos 100 manifestantes denuncian que un sueldo de una categoría baja no supera los 120.000 pesos, una suma que no alcanza para cubrir los gastos familiares y no supera la línea de pobreza. También el reclamo gira en torno a que se liquide el 40% de zona desfavorable, cuando actualmente perciben el 18%.

Cuando se iniciaron las manifestaciones por la mañana una mujer ingresó al edificio y se encadenó a una silla. Luego cerraron el edificio y según afirmaron desde el Consejo de Bienestar Policial se indicó que se perdió la comunicación con la encadenada que quedó en el interior.

La situación se puso más tensa cuando el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) irrumpió en inmediaciones del Ministerio de Seguridad y Justicia, ubicado en la Avenida Caseros. Quedaron apostados en la esquina, según los manifestantes con la intención de dispersar el reclamo y liberar el edificio.

Finalmente, el Jefe de Fiscales, Juan Pedro Peralta, y la fiscal de turno, Yanina Estela Passarelli aparecieron en escena para destrabar el conflicto. Ingresaron al edificio y tras un diálogo con la Ministra Minor, se llegó a un acuerdo con los manifestantes para iniciar un diálogo en el Ministerio Público Fiscal.

Mientras eso ocurre, desde el Consejo de Bienestar Policial se indicó que se espera la llegada de más personas del interior de Río Negro hacia Viedma para sumarse a las protestas.