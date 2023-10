Conflicto salarial en Regina: hoy se define si cesa o no la conciliación obligatoria

Trabajadores municipales, con el apoyo del gremio ATE, UPCN y Soyem; llevan adelante un reclamo hace meses respecto a un aumento salarial. Tras establecer una conciliación obligatoria y llevar a cabo varias reuniones con propuestas del Ejecutivo rechazadas, hoy jueves se define qué sucederá con el convenio.

La reunión por paritarias salariales en Regina no logra ningún avance tras varios reclamos llevados a cabo por los gremios municipales. El pedido es que el Ejecutivo responda a la demanda de los trabajadores que buscan un aumento a sus salarios con un porcentaje que sea equiparable a la inflación de los últimos meses.

La secretaria general de ATE seccional de Villa Regina, Rosa Ñanco, había explicado a Diario RÍO NEGRO que la situación comenzó a agravarse en agosto cuando no lograron ninguna negociación con el municipio. Esto afectó los salarios de los trabajadores que mostraron su preocupación y ya no poder continuar «con sueldos que no les alcanzan para nada».

Según la gremialista, el municipio respondió que «no había plata» por lo cual no era posible lograr el aumento de los salarios. Esto llevó a un sinfín de reclamos, protestas y medidas que terminaron en el pedido de una conciliación obligatoria por parte del Ejecutivo para lograr que los trabajadores otorguen los servicios básicos. Este jueves, según lo expresó Ñanco, se realizará una nueva reunión que definirá si el convenio continúa o no.

«Si hay una conciliación, el municipio tiene que tener una propuesta superadora», señaló y sostuvo que estas propuestas en las últimas reuniones, nunca llegó. Por ello en la reunión del martes 24 rechazaron la oferta del Ejecutivo a la cual tildaron de «ilegal» por no ser remunerativa.

«Hoy va a ser la paritaria más contundente, donde van a participar nuestros dos asesores legales. Hoy se va a saber si se rompe o no la conciliación», estableció y agregó que los resultados se podrán saber a primera hora de la tarde.