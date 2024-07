Corte de Ruta 7 en Centenario este lunes: ATE exige la renovación de contratos municipales

Los trabajadores municipales de Centenario nucleados en ATE comenzaron la tercera semana de medidas de fuerza en reclamo por la renovación de 16 contratos, un conflicto que causó hasta la detención de referentes del gremio. Este lunes continúan con las medidas y realizan un corte en la Ruta 7, a la altura de la Tercera Rotonda.

El delegado de ATE en la localidad, Ricardo Tabia, ya había anticipado el corte de hoy tras la falta de respuestas ante el bloqueo del corralón municipal el viernes pasado.

Tabia indicó que el corte sobre la Ruta 7 comenzó a las 8, en la Tercera Rotonda.

Esta mañana, contó a AmCumbre «todavía no hay respuestas con la renovación de los contratos de los afiliados que venimos reclamando al intendente». «Nos dijeron que hay 9 que ya no pretendían renovar, seguimos insistiendo que no tienen argumentos», señaló.

El referente detalló que los contratos «tienen continuidad de más de tres años, no es como dice el Ejecutivo que se lo contrato hace menos de un año». Además, agregó que «está ingresando personal nuevo, soy convencido que son devoluciones de favores de campaña».