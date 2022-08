Corte parcial de la Ruta 7 por las maestras de Vaca Muerta que reclaman transporte

Las maestras que trabajan en la zona de Vaca Muerta volvieron a protestar este miércoles. Se apostaron sobre parte de uno de los carriles de la Ruta 7, en Centenario, para hacer entregar volantes y hacer conocer su situación. Ayer, luego de la manifestación en la Casa de Gobierno, el Ministerio de Educación informó que les descontará los días no trabajados.

La secretaria de prensa de ATEN Chañar, María Rosa Leiva, explicó a RÍO NEGRO que se ubicaron a la altura de la estación de servicio Puma. Detalló que el carril hacia Neuquén está completamente liberado y que va a Centenario está ocupado de manera parcial.

La secretaria general de esa seccional de ATEN, Cecilia Cacter, explicó los motivos del reclamo en AM Cumbre. Consignó que el sexto día de reclamo porque no se les garantiza el transporte a San Patricio del Chañar y Añelo. Reconoció que tienen un servicio mixto entre colectivos y traffics, pero aseguró que «no se coordinan» y las dejan varadas en los cruces de las rutas, por lo que quedan obligadas a hacer dedo.

El año pasado habían denunciado que las traffics no funcionaban correctamente por lo que estaban obligadas a pedir que las lleven y habían sufrido situaciones de acoso. Para este año, el Gobierno decidió solventarles los pasajes en colectivo, con la promesa de adaptar las frecuencias y recorridos. Según Cacter esto no ocurrió y no se garantizó la llegada a las escuelas.

«No estamos negados» al servicio mixto, puntualizó la dirigente, pero afirmó que desde Provincia no escuchan que repetidas veces no han podido llegar a las escuelas a tiempo.

Ayer protestaron en la Casa de Gobierno e informaron que fueron recibidas por el subsecretario de Gobierno, Juan Pablo Ponchiardi, quien les confirmó que mantendrían el sistema con los colectivos.

Luego, el ministro de Educación y Gobierno, Osvaldo Llancafilo, anunció que iniciarían los trámites para descontarles los días no trabajados porque «el reclamo es injustificado». Desde el Gobierno explicaron que el transporte está garantizado a través de los colectivos y las traffics que llegan hasta los lugares donde no hay frecuencias.