Crisis de Salud en el norte de Neuquén: El hospital de Chos Malal llega al límite 

El norte neuquino atraviesa una crisis en el sistema de Salud y el hospital Doctor Gregorio Álvarez de Chos Malal se encuentra llegando al límite por escasez de recurso profesional, aseguraron desde Siprosapune. Además, acusaron al gobierno de tapar el problema con profesionales sin formación mientras que el vicegobernador, Marcos Koopmann, recorre la zona en su gira como precandidato a gobernador del MPN. Además realizaron una movilización en reclamo por la falta de médicos.

El sindicato de profesionales de la salud pública de Neuquén (Siprosapune) comentó la situación que está atravesando el norte de Neuquén, principalmente el hospital de cabecera Doctor Gregorio Álvarez de Chos Malal. “Es un hospital que está en crisis, con escasez de recurso humano profesional formado”, aseguró el vocero del gremio y médico, Darío Rojas.

El profesional comunicó que falta la mitad de los profesionales en la planta, la mayoría de las áreas tiene la mitad o menos de los que corresponden. “Ahora comienza a difundirse el problema porque pediatría pasó en poco tiempo de tener cinco profesionales de forma permanente a solo dos”, explicó. «Empieza a notarse cuando está llegando al límite«, agregó.

Rojas argumentó que no es el único servicio que se encuentra en esas condiciones y que algunas áreas directamente no tienen profesionales. “El sector de guardia éramos 22 y ahora somos 12, tocoginecología deberían ser cinco y son dos, y no tenemos nadie en imágenes», enumeró, pero la lista continúa.

Este problema es aún peor en el interior, es que los hospitales de Barracas y Tricao Malal no tienen profesionales directamente, comentó el médico. Lo que resulta en la derivación de pacientes al hospital de Chos Malal, que no puede atenderlos por la baja cantidad de profesionales.

“Es inviable la atención, se ofrece un servicio precario, sin atención ambulatoria ni actividades fuera del hospital”, explicó Rojas. De esta manera agregó que incluso “la gente está acostumbrada a no ser atendida”, aseguró.

Rojas afirmó que no hay mejoría en la situación y que tampoco cree que haya intenciones. “Es una decisión política de salud que no está sobre la mesa”, afianzó.

Además de esto, el gremio relata que “el panorama no es muy alentador, es que la respuesta es traer médicos sin formación”, lo cual asegura que fracasó en varias oportunidades. “No podemos poner profesionales sin formación ya que duran una semana porque les falta resolución de conflicto en lugares donde los problemas son complejos”, explicó.

Ante este conflicto se organizó una marcha para reclamar por la situación. Se convocó a toda la comunidad a las 10 y movilizaron por las calles de la ciudad para protestar por la falta de profesionales.

Siprosapune asegura que Koopmann es el responsable de la falta de comunicación

Según comentó el médico, “hace años la comunicación con el nivel central está restringida”. Es que desde el hospital deben transmitir la información a la dirección y eso es retransmitido al nivel central. “Empieza esto de no saber si tu reclamo llega al destino final con la misma forma o va siendo desfigurado para tapar los problemas, que es lo que creemos”, declaró.

El gremio aseguró que el vicegobernador, Marcos Koopmann, que se encuentra de gira política por el norte neuquino y ayer estuvo en la localidad, “ni pasó a ver el problema”. Rojas indicó que es la segunda vez que intenta tener un momento con el ejecutivo, pero no ha resultado.

“Es interesante hablar con él porque es 100% responsable de esta situación”, aseguró. “Hoy por hoy que no se pueda charlar la situación de los profesionales es responsabilidad del gobierno” agregó.

El médico manifestó que ante el conflicto con la ley de carrera profesional “es interesante saber que quien es el impulsor de retomarla, después de dos años la tenga archivada”.

“Es lamentable que la persona responsable de eso hoy en campaña queriendo ser gobernador no pueda sentarse a charlar con la gente que corresponde en esta situación”, apuntó Rojas.