Gutiérrez confirmó la alianza con Pereyra de cara a las internas del MPN y la candidatura de Figueroa

Omar Gutiérrez confirmó el apoyo de la lista que dirige Guillermo Pereyra de cara a las elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y luego de la candidatura del diputado Rolando Figueroa a gobernador de Neuquén, aunque sin aclarar si por dentro o fuera del partido. El gobernador difundió el acuerdo con una publicación en redes sociales, la madrugada de este miércoles.

«El futuro de Neuquén se construye con consensos» se titula el acuerdo que firmaron Gutiérrez, Jorge Sapag y Marcos Koopmann por la lista Azul, y Pereyra junto a Marcelo Rucci por la lista Azul y Blanca. En el documento se enlistaron los objetivos del plan de gobierno y se hizo un repaso de la historia política que comparten ambas corrientes, al menos de la parte positiva. En enero, los petroleros habían renunciado a sus cargos en la Junta de Gobierno y la Convención del MPN con fuertes críticas, pero con la reciente renovación de autoridades se volvieron a mostrar cerca de los azules.

Antes de este acuerdo, Pereyra ya había dado muestras de su apoyo a la lista Azul, aunque Rucci había expresado que debían decidir la postura de la Azul y Blanca en conjunto. Consultado por el tema, negó haberse rebelado y aseguró que solo daba su opinión. También organizó un encuentro de su lista para este sábado, que dijo que fue suspendido por cuestiones climáticas. Luego, anunció que esta semana, seguramente este mismo miércoles, tendrían esa reunión para definir la postura ante las internas, pero la publicación del gobernador mostró que la negociación parece haberse adelantado.

Mientras Figueroa sigue sin aclarar si irá a las elecciones por dentro o por fuera del MPN, ayer Gutiérrez le reclamó que «se debe» al partido provincial porque es el que le dio la posibilidad de «ser alguien». El diputado no respondió, aún, a la chicana, pero desde su lista, la Violeta, algunos integrantes salieron a explicar que si no se escuchan los reclamos que presentó sobre las condiciones de las internas, esperarán a marzo para ir con una nueva fuerza, que no será parte de un espacio nacional, sin desafiliarse del MPN. «No nos vamos de ningún lado, pedimos ciertas garantías. Estamos esperando una modificación para participar de la interna del 13 de noviembre, sino participaremos de la interna en las elecciones de marzo», declaró ayer la concejal de San Martín de los Andes, María Laura Da Pieve, a FM Fun.

*El futuro de Neuquén se construye con consensos y en equipo* pic.twitter.com/DR1sCA4DHd — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) September 21, 2022