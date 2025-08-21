De paro, ATEN capital apuntó contra los descuentos en Neuquén: cuánto sale no presentarse a trabajar

ATEN capital concretó hoy su jornada de paro y movilización, medida que fue desconocida por la conducción provincial del sindicato docente y por el gobierno de Neuquén, que en paralelo advirtió con la aplicación de descuentos al personal que adhiriera.

La huelga, que se decidió durante una asamblea unificada la semana pasada, fue acompañada por una marcha en el centro de la ciudad, que partió desde el monumento a San Martín alrededor de las 11, pasó luego por la sede del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y finalizó en la Casa de Gobierno, donde se había previsto un acto.

ATEN capital sube la apuesta: «Los descuentos ya los tenemos hoy»

La principal exigencia de la seccional es la reapertura de la mesa salarial para los docentes, ya que consideran que el actual esquema de incrementos trimestrales, que combina el IPC nacional y el provincial, no refleja el aumento del costo de vida.

Angelica Lagunas, secretaria general de ATEN capital, reiteró la continuidad del plan de lucha «por más que la ministra (Soledad Martínez) amenace con descuentos«.

«Seguramente vengan a descontarnos el salario, pero es más fuerte la necesidad de que se reabra la mesa salarial por la situación que atraviesa la docencia», analizó la dirigente sindical, quien consultada por Diario RÍO NEGRO estimó «una adhesión superior al 80%» al paro de hoy, desconocido por la conducción provincial de Marcelo Guagliardo.

Dijo que los descuentos, como los que aplicó el Gobierno a quienes participaron de la última asamblea, «ya los tenemos hoy cada vez que nuestros compañeros se enferman y no le reconocen los certificados médicos».

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO con fuentes oficiales, para un cargo testigo de docente de primaria, zona Neuquén A, con menos de 5 años de antigüedad, el descuento aplicado es de $37.141 pesos por día no trabajado.

Docentes con «mucha bronca» en Neuquén

Planteó que en la docencia «hay mucha bronca» por la necesidad «de que se vuelva a discutir el salario», y remarcó que el último aumento, que fue de 6,56%, significó para el salario docente «60.000 pesos, una bolsita de supermercado».

Foto: Matías Subat.

Además, reiteró el pedido para que se derogue el presentismo, pasando ese monto al básico, y se aplique un aumento porcentual de al menos 10% para empezar a discutir desde esa piso salarial «aumentos mensuales por IPC».

Luego de acusar al Ejecutivo provincial de pagar «sumas en negro» y llamar a defender «la caja jubilatoria del ISSN», señaló que la medida de este jueves «es un gran aviso», porque grafica «el descontento que hay en la docencia con el Gobierno pero también con la conducción provincial» del gremio.

Respecto a la postura de ATEN provincial, que desconoció el paro de la seccional capital, defendió que la decisión se «tomó en asambleas, que es el eje central del gremio: acá deciden las asambleas». Y agregó: «Si Guagliardo está tan seguro de que la posición de ellos es la que tiene la mayoría, pues que convoque a asambleas entonces».

Hacia adelante, vaticinó una «inmensa campaña» con medidas de protesta, para de esa forma «dar a conocer el sentir mayoritario de los compañeros».



