Complicaciones en el centro de Neuquén: ATEN Capital marcha a Casa de Gobierno

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN Capital) convocó este jueves 21 de agosto a realizar una concentración sobre las 10:30 en el monumento a San Martín, para luego trasladarse a Casa de Gobierno. Desde el gremio explicaron que «tiene por objetivo plantear la grabe situación salarial que tenemos». Asimismo, a las 15:30 se sumarán a la tradicional ronda de las madres.

Según confirmó a este medio la referente de ATEN Capital, Angelica Laguna, la idea es comenzaran en el monumento de San Martín, trasladarse hacia el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) y finalizar la movilización en Casa de Gobierno.

«Estamos planteando la reapertura de la mesa salarial, el cese de la persecución que hay contra la docencia, con salud ocupacional que pretende evitar por todos los medios que los trabajadores accedan al régimen de licencia, un incremento en nuestros salarios y las condiciones jubilatorias de los trabajadores», detalló.

De la misma manera, se sumarán a la tradicional ronda de las madres, donde habrá entrega de constancias.

«Solicitamos la reapertura de la mesa salarial»: marcha de ATEN Capital

Laguna explicó que semanas anteriores realizaron una asamblea convocada por ATEN Capital, en marco de una jornada unificada con asamblea. Allí votaron llevar adelante una medida de lucha de 24 hs sin asistencia en los lugares de trabajo para este jueves 21 de agosto.

Afirmó: «Queremos plantear la grave situación salarial de los docentes». Asimismo, precisó los motivos de la movilización, haciendo hincapié en el régimen de licencia y salarios.

«Aplicaron hace un año el famoso «plus extorsivo», el presentismo y aplicando eso, claramente, pretenden que los trabajadores de la educación vayan a trabajar enfermos. Tambien, el acceso al doble turno este vedada porque hay muchos que no tienen doble turno», manifestó.

Ante esto, indicó que esto significa que ganan alrededor de 1 millón de pesos. «En Neuquén nadie vive con eso. Por lo tanto estamos planteando que el presentismo sea derogado y esa suma pase al básico«.

La referente agregó: «Hemos perdido mucho poder adquisitivo. Entonces estamos planteando un 10% del incremento del básico y a partir de allí el IPC mensual».